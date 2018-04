Marzà dice que Ciencias de la Salud avanza al ritmo que el Consell y la UJI van marcando

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, aseguró ayer que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló avanza al ritmo que la conselleria y, sobre todo, la universidad van marcando. Marzà se pronunció así en una rueda de prensa en Castelló al ser preguntado al respecto. El titular de Educación recordó que hace poco se pudo entrar al nuevo edificio de Ciencias de la Salud «gracias a que cambió el Gobierno, pues si nosotros no hubiéramos llegado, no se hubiera construido ese edificio».

Según apuntó, «desde el primer momento hemos dicho y se está cumpliendo que la facultad se hará, pues la conselleria está poniendo los recursos y va avanzando al ritmo que tanto la Conselleria como, sobre todo, la universidad, va marcando». «Hemos cumplido con aquello que dijimos que haríamos, y de hecho ya hay un edificio nuevo, que no se hubiera construido si no hubiéramos llegado nosotros por la falta de recursos que tenía la universidad y porque no se pagaba la deuda que había con las universidades valencianas», añadió.

Al respecto, sentenció que la facultad «seguro»que se hará «y al ritmo que haya disponibilidad».