De nom venerable

Diuen que la fe mou muntanyes, però crec que més bé és a l'inrevés: són les muntanyes les que mouen a la fe, les que exciten el vessant més irracional dels hòmens. Sinaí, Olimp, Fuji.... des que existeixen déus, existeixen cims sagrats i individus que, en ascendir, senten la necessitat de contar-nos-ho. És el cas de Penyagolosa, a Castelló. Martí Domínguez, per exemple, ambientà «La sega» en aquestes contrades per a oferir-nos un retrat dur de com fou la postguerra. Jason Webster comprà un mas en aquestes contrades de La muntanya sagrada amb l'objectiu de regressar, amb la seua parella, a una vida més autèntica, més pròxima a la naturalesa, al silenci eloqüent de la comarca més deshabitada del País Valencià.

Territori mític i totèmic, amb senderes que acumulen ficció i natura salvatge, rogatives i història humana, és una de les nostres fites identitàries, amb un caràcter quasi que diví. De fet, ahí està la qüestió etimològica per a demostrar que aquest particular sentiment envers la nostra muntanya reverendíssima, ni és nou ni està mancat de fonament.

Així doncs, hi ha autors que sostenen que s'anomena d'aquesta manera perquè allotja un «lucus», un bosc sagrat. Uns altres un poc més esotèrics defenen «penya lugosa» ja que suposen que, en un moment de la història, aquesta muntanya, va estar consagrada al déu celta Lug. Siga com siga, en aquest cas faré cas a Vicent Pitarch, autor d'aquest llibret en què, aprofitant el centenari del naixement d'un enamorat de Penyagolosa com fou Miquel Peris i Segarra, ens explica la qüestió.

És evident que el topònim va aparèixer com a referència directa a la «penya», qualificada amb un curiós «golosa», un adjectiu la formació i significat del qual els estudiosos no han estat capaços de desxifrar amb seguretat. Escolano parla de «penya goluda», Cavanilles, de «penya colossal». Joan Coromines, de «penya d'àguiles» i «penya apegalosa». En canvi, Jesús Bernat, a partir d'una idea també de Coromines s'inclina per «penya aigualosa», que hui és la proposta més satisfactòria.

I incideix Pitarch en un altre aspecte que considere fonamental, atesa la confusió preocupant, cada dia més estesa, que genera l'ús de «Penyagolosa» amb l'article. Algú pot pensar que hi ha coses més importants que la toponímia, i no seré jo qui diga que no tenen raó. Ara bé, crec que no es tracta d'una pura qüestió de morfosintaxi sinó que, atesa la condició simbòlica del topònim, qualsevol transgressió en els seus usos consolidats pot ferir sensibilitats i pot donar peu a errors. Per a això, l'única solució és la més lògica: la cerca de documentació històrica. Així doncs, històricament, el topònim és «Penyagolosa», sense cap mena d'article. I és només a començament del segle XX quan hom comença a incorporar l'article «el». En aquest sentit, l'autor aporta el testimoni de Ferran Sanchis, qui recorda que el mestre Sanchis Guarner li deia que calia suprimir l'article.

A més de la documentació, Pitarch aporta les possibles causes de l'aparició de l'article en aquesta construcció anòmala integrada per un article masculí, «el», i un nom femení, «Penyagolosa». Causes com la reducció, ja que parlem de «el (pic) de Penyagolosa, o la tendència predominant entre els topònims de muntanyes, especialment de cims, d'admetre l'article «el» per damunt de «la». Finalment clou aquest llibre una addenda textual de quatre autors amb la presència de la nostra muntanya com a eix temàtic vertebrador i on destaca Cant al Penyagolosa, d' Amadeu Pitarch Chiveli, de difícil accés avui per al gran públic.