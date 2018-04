Para todos los que somos seguidores de la maquiavélica serie política 'House of Cards', lo sucedido esta semana con el caso Cifuentes nos ha recordado a alguno de los momentos más míticos de ésta. Lo que hemos presenciado es en realidad un bochornoso espectáculo con giros argumentales propios de las mejores obras de Francis Ford Coppola que, una vez más, ha evidenciado que más allá de cuestiones puntuales, el Partido Popular es un partido estructuralmente podrido.

Ordenando la avalancha de reflexiones que se ha agolpado en mi cabeza, una de las principales conclusiones a las que he llegado es que no es justo focalizar la responsabilidad en su totalidad sobre la propia Cristina Cifuentes: si atendemos al timing, es evidente que no es casualidad que una de las personas que más enemigos tiene a nivel interno dentro del Partido Popular haya estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas. Menos casualidad aún es el hecho de que se filtre un vídeo de 2011 precisamente tras la negativa de dimitir de la propia Cifuentes.

Con esto no estoy, ni mucho menos, quitándole hierro al hecho de que esta señora haya realizado conductas cuanto menos reprobables e incluso haya dejado por los suelos la reputación de nuestro sistema educativo, pero no olvidemos que finalmente el motivo que ha precipitado su dimisión ha sido un hurto que cometió hace siete años. Y mientras, decenas de personas relacionadas con conocidas tramas de corrupción siguen campando a sus anchas, evidenciando así lo corrompido que se encuentra el sistema en general y el PP en particular. Siguiendo el símil del gran Coppola y su película estrella, El Padrino, el Partido Popular ha dejado una cabeza de caballo -de una forma un poco más sutil en el caso que nos ocupa- sobre la cama de Cifuentes y se la han conseguido quitar de encima. Actuaciones de película pero en la vida real. Política ficción.

En cualquier caso, no hace falta alejarse 400 kilómetros de Castellón para encontrar ejemplos de surrealismo político. Esta misma semana, la Portavoz del Grupo Municipal Popular, Begoña Carrasco, pedía que «no se utilice al CD Castellón para hacer campaña electoral». Si ya de entrada chirría el hecho de que Castelló en Moviment y el Partido Popular alcancen un acuerdo de forma conjunta, adquiere nivel de cómico que sea precisamente la Portavoz del PP quien exija separar el CD Castellón del terreno electoral, cuando precisamente son ellos quienes llevan meses utilizando al CD Castellón como arma arrojadiza contra el equipo de gobierno.

En este gran tablero de juego que para algunas y algunos suponen las elecciones municipales, lo concerniente al CD Castellón, así como otros temas que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos meses, no son más que pequeñas piezas que forman parte de la campaña de acoso y derribo que ineficazmente llevan ya un tiempo ejerciendo contra la Alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. El claro ejemplo de que los éxitos del actual equipo de gobierno levantan ampollas entre la oposición lo vivimos hace varias semanas con Escala a Castelló.

Cuando uno de los eventos que más ha impulsado el turismo de la ciudad de Castellón -teniendo incluso repercusión a nivel nacional- es criticado hasta que el éxito del mismo enmudece cualquier atisbo de reproche, podemos llegar a la conclusión de que la oposición está mucho más preocupada por intentar destruir que por construir. Esto es uno de tantos ejemplos de lo que realmente implica el electoralismo, señora Carrasco.

Si bien es cierto que la política lleva inherente un alto grado de dramatismo, en Madrid y en Castellón, a muchos nos sigue chirriando que la colaboración o cooperación sean palabras que ni siquiera aparezcan en el diccionario de las y los que hacen política destructiva, política ficción. La sombra de las elecciones municipales de 2019 es muy larga.