Radio Castelló cumple 85 años en la provincia tras una trayectoria marcada por la reconstrucción de la emisora tras la Guerra Civil. El 25 de febrero de 1933 se otorgó una concesión para la instalación de una emisora de radio en Castelló para que ocho décadas y media después se celebre un aniversario marcado por el éxito. «La emisora se fundó en junio de 1933 por parte de mi abuelo, Emilio Pérez Navarro. El esfuerzo que hizo para reconstruir la emisora en 1940 tras la Guerra Civil fue imprescindible para que Radio Castelló saliera adelante», afirma Emilio Pérez Salvador, ex director de la cadena y nieto del fundador de la emisora.

La radio se inauguró en un local de la entonces llamada Plaza de la Constitución, lo que hoy se conoce como Plaza Mayor. En junio de 1935, la Jefatura de Telégrafos autorizó el traspaso de la emisión a EAJ-14 Radio Castelló SL. Y, el 27 de diciembre de 1943, se traspasó la concesión a Emilio Pérez Navarro, que la explotó hasta su fallecimiento en 1945. Desde entonces el relevo lo tomó su hijo, Emilio Pérez González. «Mi padre y mi abuelo han significado mucho para la emisora por el entusiasmo con el que se ha vivido la radio», afirma Pérez Salvador.

El cumplimiento de 85 años puede decirse rápido. Sin embargo, el trabajo y el esfuerzo que hay por detrás es muy importante. «La clave para este aniversario, en primer lugar, es haber creado y mantenido la emisión. A partir de ahí, el entusiasmo a la hora de trabajar con unos medios muy precarios también es significativo. Radio Castelló era la primera emisora que se creaba en la provincia y haber superado unos inicios difíciles y complicados con la ayuda de todos los que han pasado por ahí es primordial», afirma el ex director.

El ex director de Radio Castelló estuvo al mando de la emisora durante años. «Cuando fui director conté con el apoyo de mi padre y mi hermano. Lo más importante de Radio Castelló radica en sus primeros 10-15 años, en los que era una radio familiar, participativa y en directo. Aquella época es la que me gustaría recordar en este 85 aniversario. Lo mío tan solo fue una continuación de la familia Pérez, hasta que me jubilé en 1989», afirma el ex mandatario. «Una retirada a tiempo es una victoria y otros tomaron las riendas de la emisora», recuerda Pérez.

Ochenta y cinco años dan para mucho y Emilio Pérez Salvador recuerda algunos programas con los que creció la radio: «En aquella época había emisiones como Gaiata, Cuc i Peret o Cajón Desastre, que se hacían cara al público y triunfaban por el modelo de radios que existía antes. Las conexiones con el Teatro Principal también eran destacadas». En los programas no existía guión como tal, lo que las hace especiales y emblemáticas.

Sin duda, los conductores de esos programas también han sido importantes. «Si me pusiera a repasar todos los profesionales importantes que han pasado por Radio Castelló seguro que me quedaría sin nombrar alguno. Por ejemplo, en mi época eran muy destacados Lorenzo Gómez Requena, jefe de programas; Chencho, en el área de deportes, Manuel Monferrer, técnicos como Ximo Soriano o locutoras como Maruja Oliveras? Todos los que han pasado han sido relevantes. Y en aquellos tiempos eran más importantes porque todo el mundo hacía de todo», afirma Pérez Salvador.

Radio Castelló cumple 85 años en la provincia tras una trayectoria marcada por la creación de la emisora en 1933, su reconstrucción en 1940 y toda la evolución sufrida y llena de éxitos que la han llevado hasta el día de hoy.