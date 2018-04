La AMPA del CEIP Ródenas avala las votaciones y pide aplicar la continua

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del CEIP Maestro Eduardo Martínez Ródenas de Benicarló ha manifestado su apoyo a las votaciones para la jornada continua y pide que se aplique el horario intensivo. Según explicó ayer su presidenta, «lo que queremos es que gane lo que la mayoría ha pedido que es el sí a la jornada continua». No obstante, el resultado está cuestionado ya que se duplicaron dos votos y en el recuento los números no casan. Hay dos votos de más que son, precisamente, los que dan la victoria al «sí» a la jornada continua. La incidencia ya ha sido comunicada a la Conselleria de Educación como ya avanzó Levante de Castelló y luego confirmó el propio director del centro, Darío Herrera, pero desde la conselleria todavía no se han pronunciado al respecto.

Según los datos del recuento facilitados por la AMPA, el censo consta de 625 personas con derecho a votar de las que acudieron 482 (un 77,12 por ciento). Para tener la jornada continua necesitan 344 votos a favor y salieron 345. Con este resultado, el colegio pasaría a ser de jornada continua pero si se restaran los dos votos de más, ganaría el «no» y seguiría la jornada partida.

Tal como viene informando este diario, el problema estuvo en que la votación se hizo sin sobre y no se pudieron percatar de que algún votante o votantes depositó en la urna más de una papeleta. De haber votado con sobre y se hubieran introducido dos papeletas en el mismo, este se hubiera dado por nulo.

La Asociación de Madres y Padres de la escuela emitieron un comunicado en el que dieron su apoyo «a la mayoría de padres y madres que votaron favorablemente a la jornada continua». «Ya está bien de tanta manipulación, seamos democráticos y aceptemos la decisión de la mayoría», rezaba el escrito.

Según pudo saber este diario, los miembros de la comisión fueron los que, al parecer, se dieron cuenta de que se habrían introducido más de un voto, por lo desde el centro escolar se decidió informar de los hechos a la Conselleria de Educación.