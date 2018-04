«Hay que acabar con el machismo para que un hombre no se crea superior a una mujer»

Juez decano de Castelló. José Luis Conde Pumpido (Madrid, 1965) ocupa el decanato de los jueces de Castelló desde 2003. El también juez de familia, desde 2004, aboga por erradicar la cultura machista de la sociedad y reclama más medios, en especial, tres nuevos juzgados para el partido judicial de Castelló.

El juez decano de Castelló sostiene que el problema de la violencia de género va más allá de las soluciones policiales y judiciales y subraya que es una cuestión cultural y de educación. Conde Pumpido aboga por la erradicación de la cultura machista, «que un hombre no se pueda creer superior a una mujer». El también juez de familia cree que la Justicia ha avanzado en los últimos años pero subraya que sigue siendo «la herma pobre de la Administración, porque no genera votos».

P Es juez decano de Castelló casi desde principios de siglo XXI, el de la revolución tecnológica, ¿pero no cree que la Justicia sigue aún anclada en la centuria anterior?

R Tanto como eso, no. Desde que empecé a trabajar en 1992 ha habido cambios radicales, en sistemas informáticos, en instalaciones, etc. Se ha avanzado mucho. La Administración de Justicia es mucho más moderna que hace 20 años. Pero es evidente que siguen faltando medios, y esto impide que al final funcione todo con la rapidez y agilidad que desearíamos.

P¿Por qué cree que ningún Gobierno ha abordado en profundidad la reforma de la Justicia?

R Creo que la Justicia, políticamente, no es rentable, no genera votos. No es un tema tan sensible como las pensiones o la Sanidad. Siempre ha sido la hermana pobre de la Administración y no ha habido una voluntad de dotarla de los medios necesarios para que funcione bien.

P¿La violencia de género no cesa. ¿Hasta donde llega la responsabilidad del sistema judicial y policial?

R La solución no solo pasa por el sistema policial y judicial, que son muy importantes en este tema. Las leyes tienen que ser duras y tajantes en esta materia. El problema no se arregla sólo con detenciones y condenas, ya que en el origen es un problema cultural y educacional. Lo que tenemos que hacer es erradicar la cultura machista, es decir, que un hombre no se pueda creer superior a una mujer.

P ¿Las medidas de protección a las víctimas son eficaces?

R Hay denuncias que se han podido valorar de manera incorrecta. Pero a veces las denuncias son por hechos más leves, sin la gravedad suficiente para acordar la prisión preventiva del agresor. Tampoco podemos llegar a prever su futura reacción hacia la víctima. Y hay mujeres que no se atreven a denunciar. Y yo animaría a todas a que lo hicieran ante cualquier indicio de maltrato. Tolerancia cero en este tema.

P ¿Qué opina de la reciente sentencia sobre ´la manada´?

R No la puedo valorar porque no la he leído. Los jueces estamos sujetos a la crítica a nuestras resoluciones, pero me gustaría saber cuántas de estas personas que están ahora tan indignadas se han leído la sentencia para saber cómo se ha llegado a esta resolución. Los jueces pueden haber acertado o equivocado, y, ahora, se pueden activar los recursos para que lo vea otra instancia superior. Creo excesivo el nivel de descalificación hacia los jueces, con independencia de que se esté o no de acuerdo con el fallo. Quizás me han chirriado más algunas expresiones del voto particular, sobre si había jolgorio y regocijo. Quizás ellos [los agresores] sí lo estaban, pero dudo bastante que ella [la víctima] estuviera así. Pero insisto, no he visto el juicio, ni la prueba ni he leído el contenido de la sentencia.

P¿Es partidario de dejar la instrucción de manera exclusiva en manos del fiscal?

R Sería partidario si se garantizará la independencia del ministerio público. A diferencia de los jueces, el ministerio fiscal tiene una estructura jerarquizada. Mientras el fiscal general del estado sea un órgano de designación política por el gobierno de turno, siempre estará la sospecha de que reciben instrucciones. Los fiscales tienen la misma preparación y capacidad que los jueces, pero el problema es que mientras en la cúspide la fiscalía haya un cargo de designación política siempre estará la sombra de la duda.

P¿Qué opina de la prisión permanente revisable?

R Es una medida controvertida. La primera finalidad de la pena es la reinserción social del condenado, y es difícil lograr eso en una persona que de por vida va a estar en la cárcel. No obstante, con el matiz de revisable, sí se cumple el principio constitucional de la reinserción de reo. Siempre habrá que valorar si esa persona es recuperable o no para sociedad.