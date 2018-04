Nosaltres sí que creiem

El governs amb Compromís creiem en l'objectiu gràcies al qual ens va triar la ciutadania: estem ací per a rescatar persones. Per això hem posat en marxa iniciatives com la Llei contra la Pobresa Energètica o la Llei per la Funció Social de l'Habitatge. Les noves normes del Govern del Botànic busquen el benestar de tota la societat i això, obviament, no encaixa amb la filosofía política de formacions com el Partit Popular, organització que s'ha encarregat que tinguérem durant mesos suspeses aquestes dues propostes als tribunals a base de recursos.

Ara, a la fi, la justícia ens dóna la raó i comença el moment de treballar per tal de fer efectiu el dret a un habitatge digne, entrebancat per l'executiu de Rajoy. I no són les úniques bones notícies que hem rebut últimament. Aquesta setmana ha entrat en vigor la nova Renda Valenciana d'Inclusió, una ferramenta fonamental per a garantir una vida digna per a totes i tots.

El nou i pioner model que substituirà l'antiga Renda Garantida de Ciutadania protegirà 120.000 valencians i valencianes i té en compte víctimes de violència de gènere o d'explotació sexual o tràfic, entre moltes altres millores. A més, els 88 milions d'euros que hi ha destinat la conselleria que encapçala Mónica Oltra retornaran a la societat no només en forma de drets, sinó també de millores econòmiques (concretament, segons un estudi de la Universitat de València, 1,12 euros per cada euro invertit).

Ha costat, han fet que ens coste, però els resultats de les polítiques socials comencen a sentir-se entre la ciutadania. Per això, des de l'1 de maig les persones aturades amb rendes baixes no pagaran els medicaments. Com també s'han notat els efectes de les polítiques d'ocupació a Almassora, on la taxa d'atur ha baixat fins a l'11,32 % a finals de març i tanquem el millor hivern per a l'ocupació des de 2008.

Hem estat capaços de fer tot açò a pesar de l'infrafinançament. Perquè, ara mateix, mentre vostés llegeixen aquest text, estem perdent 31.000 milions d'euros, el mateixos que ens ha deixat de pagar el govern de Rajoy.

No se m'acut com podrà el PP explicar a la ciutadania la seua actitud obstruccionista. I és que al govern de Madrid encara li queden qüestions tan fonamentals com complir amb el Pacte contra la Violència de Gènere i incloure una partida als pressuposts per tal que els ajuntaments puguem contribuir a la lluita contra aquesta xacra. Fonamentals i vitals després de comprovar, aquesta mateixa setmana, el que passa si no bloquem immediatament la violència cap a les dones i si la llei i la justícia no protegeixen les víctimes. Per cert, #JoSíEtCrec.