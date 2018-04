El Villarreal C busca su mejor versión en el campo del Buñol

El Villarreal C, que no ha ganado ninguno de los cuatro últimos partidos de Liga, afronta esta tarde un duelo muy duro y complicado ante el Buñol en el Beltrán Baguena. Allí, su rival, se juega la vida. La permanencia. Por eso el feudo valenciano será lo más parecido a un infierno para que los tres puntos se queden en casa. El filial amarillo no se juega nada, sólo el intentar ayudar al Almazora arrancando los tres puntos del feudo que visitarán esta tarde.

Lo cierto es que el equipo de Pere Martí no llega en su mejor momento a esta cita. Son cuatro jornadas seguidas sin ganar (tres derrotas y un empate) y mucha apatía en el juego. El técnico moncofense ya dijo el domingo tras perder contra el Elche Ilicitano que a los suyos les faltó de todo: actitud, predisposición e incluso ganas de jugar. Así es que si esta tarde no se ponen las pilas lo pasarán mal en un campo con tanta presión externa (grada) e interna (del rival).

El Villarreal C recupera efectivos para esta cita. El lateral Andrei Radiu y el central Arnau Vega ya estás a disposición del entrenador. Pero seguirán de baja una semana más tanto Nikola Vujnovic como Leandro Berti. Algún que otro juvenil tendrá que completar la convocatoria del segundo filial. El Buñol tiene la baja del lateral Edu Sáez, sancionado.

En el partido de la primera vuelta los tres puntos se quedaron en el Mini Estadi, gracias al solitario gol anotado por Dani Villanueva en el minuto 65. Y a nivel de precedentes, en dos ocasiones se han enfrentado estos dos equipos en el Beltrán Baguera. La temporada pasada venció el Villarreal C (1-3), con goles de Oleksii Hutsuliak, Pablo Álvarez y Álvaro Belizón. Por los locales lo hizo Rulo. Y la temporada 2015-16 hubo empate (1-1).