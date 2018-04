desde que se leyera el fallo de la sentencia sobre «la manada», la indignación se ha apoderado de amplios sectores de la población española que consideran injusto y machista dicho veredicto. Me sumo a ellos abiertamente solidarizándome con la mujer agredida y, aunque no soy jurista, voy a intentar explicar desde la perspectiva del género mi punto de vista.

En primer lugar, el fallo reconoce que hubo abusos sexuales pero no agresión sexual. Para la gran mayoría de las personas de este país, entre las que me encuentro, la diferencia entre ambos conceptos es vaga y manifiesta que hay varios grados de violencia sexual. Si bien el término violencia ha sido rechazado al no producirse una situación de agresión extrema hacia la víctima, considero que la violencia contra las mujeres va más allá de la «agresión extrema» que alude a una posición estructural claramente discriminatoria en relación a los hombres y legitimada por diversos mecanismos entre los que se pueden encontrar las mismas leyes.

En este sentido parece olvidarse que tanto la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobado en las Naciones Unidas en 1993, como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estanbul, 2011), incluyen que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada. Además, el artículo 2 b) de la Declaración, entiende que la violencia contra la mujer incluye a la violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad, inclusive la violación y el abuso sexual, ¿En el caso presente, no ha existido para la víctima daño o sufrimiento de diversos tipos? ¿No es el abuso sexual un tipo de violencia perpetrada dentro de la comunidad?

En segundo lugar, el tribunal reconoce que hubo superioridad por parte de los agresores, ¿a que se refiere con ello? ¿A que los hombres son superiores y las mujeres inferiores? Quiero recordar que el Convenio de Estanbul de 2011 reconoce que la violencia contra las mujeres es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación y que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantienen a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres. Me pregunto, ¿no hubo agresión sexual pero sí superioridad? ¿No van unidas ambas cosas? ¿No es toda manifestación de superioridad un acto violento en sí mismo?

Desde los distintos ámbitos sociales que abogan por la igualdad entre mujeres y hombres, cumpliendo las normativas estatales e internacionales, es preciso solicitar la revisión de los delitos sexuales tipificados en el Código Penal acorde con la perspectiva de género y con las actuales definiciones amplias del concepto de violencia.