Doctore Pollo, el youtuber de Castelló

Entretenimiento en YouTube. Doctore Pollo ha alcanzado el millón y medio de suscriptores, ha formado la Crazy Crew, ha escrito su propio libro, ha creado su propia marca de ropa y tiene proyectos emocionantes para él y sus seguidores. La temática de su canal se centra en retos de fútbol «en la vida real».

detrás de Doctore Pollo se esconde Iván Balaguer, un chico de 33 años que tras pasar por el mundo de la hostelería llegó hace siete años a YouTube para revolucionar el mundo del fútbol con sus retos «divertidos, locos y para todos». Más de un lustro después de la creación de su canal, Doctore Pollo ha alcanzado el millón y medio de suscriptores, ha escrito su propio libro, ha creado su propia marca de ropa y ha formado la Crazy Crew, lo que le ha llevado al éxito en Castelló y el resto de España.

Cuando Pollo comenzó en el mundo de YouTube, «no se sabía que se cobraba». Por ello, la finalidad del canal se basaba en «subir las partidas de la play que jugaba con mis amigos, con la única intención de luego verlo repetido y divertirnos». Sin embargo, llegó un momento en el que hubo un cambio de chip y Pollo decidió formar un grupo con el que poder grabar retos de fútbol, la Crazy Crew. «Siempre me ha gustado hacer retos en el campo. Sin embargo, yo soy de Castelló y los youtubers que conocía eran de otras ciudades. Tuve la oportunidad de formar la Crazy Crew con gente de aquí y decidimos probar», afirma el creador de contenidos.

La Crazy Crew está compuesta por varios jóvenes de la provincia de Castelló. Aparte de Pollo, sus integrantes son Jordi (WuaJordi en YouTube), José (The-Jap), Gerardo (GeraXtreme), Juan Carlos (JK), Iuri (Byiuri), Javier (MrJavi), Xixo y el fotógrafo Adrián. «La clave de nuestro éxito es la diversidad. Entre nosotros nos llevamos muy bien y nos complementamos. Cada uno tenemos algo diferente que aportar. Otro de los factores es la diversión, ya que si nosotros nos divertimos, los espectadores también», afirma Doctore Pollo.

Los youtubers reconocidos son perseguidos por muchas marcas que desean publicitarse en los canales. A Pollo se le han acercado «todo tipo de marcas», como Puma, Adidas, Lays, Mastercard, Cola Cao o M&M. «He tenido que rechazar alguna cosa importante. Una marca me ofrecía más de 50.000 euros por una acción y la rechacé porque me tenía que poner en peligro», revela el youtuber. Sin embargo, en el canal de Pollo sí se hace publicidad a algunas aplicaciones y plataformas.



Referente en Castelló

Doctore Pollo se ha convertido en el youtuber de referencia en Castelló. «En cuanto a la temática de los vídeos no hay ningún canal en España que se pueda comprar al mío. FTO o Delantero09 son los que más pueden asemejarse», destaca Pollo. Ser una referencia de la provincia suele conllevar una alta presión. «Yo me limito a divertirme grabando, lo que no supone que sienta una gran responsabilidad», afirma el creador.

El debate de YouTube siempre ha girado entorno a si se puede considerar un trabajo. Para Pollo es un «trabajo por descontado» debido al número de horas invertidas: «La gente no entiende que esto es un trabajo diferente y debería empezar a darse cuenta. En YouTube eres tu propio jefe y los demás no lo consideran un trabajo porque te diviertes, ¡pero qué bueno es tener un trabajo donde te diviertes!». La elaboración de vídeos implica invertir un número elevado de horas en ellos. «Yo estoy 24/7 trabajando. Pienso las ideas, las grabo, las edito, interactúo en redes sociales y acudo a eventos», destaca el youtuber. «Me definiría como un publicista, ya que hago un contenido que llega a la gente, lo que implica que vengan marcas a pagarte», añade.

Los youtubers cuentan con más oportunidades para poder publicar sus libros por su alta relevancia e impacto en la sociedad. Doctore Pollo es el creador de «La Crazy Crew y la Liga Galáctica», un libro que trata sobre una invasión alienígena en la que los extraterrestres dan un ultimátum deportivo a los humanos para no ser colonizados. «Contactó conmigo el Grupo Planeta para elaborar un libro. Yo en un principio pensé en hacer una guía de retos para que todos pudieran seguirlos en casa. Sin embargo, después pensé que una historia de hilo conductor sería mejor», afirma Pollo. «La historia del libro está pensada por mí, al igual que los retos. El desarrollo del guión quedó en manos de profesionales, pero está escrito como yo quería que se hiciera», añade.

«Es posible que escriba una segunda parte, aunque el mundo del cómic me gusta bastante y quisiera tirar por ahí», afirma Pollo. Los retos y el libro han convertido al youtuber castellonense en una referencia para el público juvenil y del mundo del fútbol. «A pesar de que parezca que el público que me ve es más joven, no es así. La franja de 18 a 24 es la mayoritaria en mi canal, con un 37,4 %. Y de 25 a 44 ocupa un 36 %, superando a los de entre 13 y 17», desvela Pollo.

Esta semana se ha inaugurado la tienda de ropa online de la Crazy Crew. «La ropa, en principio, estaba pensada para que en los retos fuésemos todos uniformados. A la gente le ha gustado y hemos decidido hacer el negocio. No habrá tiendas físicas, pero puede encontrarse en http://crazycrew.store/». Además de este nuevo proyecto, la Crazy Crew cambiará de oficina. «Estamos en una de 40 m?2; y se nos ha quedado pequeña. Nos vamos a mudar a unas de 300, en la que vamos a incorporar un campo de fútbol indoor, una sala de cine, un gimnasio, salas de juego...», afirma Pollo. «Cuando estemos allí, la idea es contratar a un realizador que controle las cámaras para poder hacer un reto semanal en directo», añade.

El próximo objetivo del canal será alcanzar los dos millones de suscriptores.