La Junta Electoral de la UJI proclama las candidaturas a Claustro y Rectorado

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I de Castellón ha proclamado definitivamente las candidaturas que se presentan a las elecciones de Claustro y Rectorado. Se inicia así la campaña electoral que se alargará hasta, 15 de mayo, un día antes de la celebración de la votación que se realizará el 16 de mayo de 10 a 18 horas, aunque se podrá votar anticipadamente online el día 14 de mayo de 9 a 21 horas.

El Rectorado será elegido por la comunidad universitaria a través de sufragio directo, libre, secreto y ponderado por sectores de la comunidad universitaria. Los coeficientes son: 51 por ciento de profesorado doctorado de los cuerpos docentes universitarios; 11 por ciento del resto de personal docente e investigador; 25,5 por ciento para el estudiantado y 11,5 por ciento para el personal de administración y servicios.

Sólo se ha presentado una candidatura para el rectorado, la de la catedrática de Filología Inglesa, Eva Alcón Soler, que la pasada semana presentó a su equipo. Su lista está formada por Cristina Paner Chulvi (secretaria general), Modesto Fabra Valls (vicerrector de Planificación, coordinación y comunicación); Ximo Gual Arnau, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado), Jesús Lancis Sáez, (vicerrector de Investigación y Transferencia), Isabel García Izquierdo (vicerrectora de Estudios y Docencia), Inmaculada Rodríguez Moya, vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social), Pilar Safont Jordà (vicerrectora de Promoción Lingüística e Igualdad), Carmen Lázaro Guillamón (vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales), Joa Antoni Martín Montaner (vicerrector de Internacionalización y Cooperación) y Rafae Mayo Gual (vicerrector de Campus y Vida Saludable).

En el sector del PDI doctor con vinculación permanente y perteneciente a cuerpos docentes universitarios, se han presentado dos candidaturas colectivas: Profesorado Independiente Alternativo-PIA -con 12 miembros a la lista- y Candidatura per l'UJI -con 71 miembros- y cinco individuales.

En el sector de PDI no doctor, personal contratado y ayudante, hay dos candidaturas colectivas -Profesorado Independiente Alternativo-PIA y Candidatura per l'UJI- y una individual; en el sector becarios una candidatura conjunta -Candidatura per l'UJI- y en el sector de Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha presentado una candidatura conjunta (Un Pas Endavant) y 12 individuales.

En cuanto al estudiantado son tres las candidaturas que se presentan a las elecciones para la renovación de la representación del alumnado al Claustro de la Universitat Jaume I. Por parte de Som Universitat/Somos Universidad integran la lista 27 candidatos; SAÓ UJI presenta 28 candidatos, y Plataforma Estudiantil, que presenta 27 candidatos.

El censo para las elecciones a Rectorado y Claustro es de 15.652 personas: 427 correspondiente al profesorado funcionario doctor; 949 de PDI no doctorado, personal contratado y ayudante; 619 becarios y becarias; 12.989 miembros del estudiantado y 668 miembros del personal de administración y servicios.

El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario, 14 para el resto de PDI, 1 becario, 37 representantes del estudiantado y 16 del personal de administración y servicios.