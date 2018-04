L'Associació Musical de Benicarló vence en el certamen de bandas

La banda Associació Musical Ciutat de Benicarló ha sido la ganadora de la Primera Sección en el XLI Certamen Provincial de Bandas que impulsa la Diputación de Castelló y que se ha celebrado este fin de semana en el Auditorio de Castelló. En la Segunda Sección ganó la Unió Instructivo Musical «La Esmeralda» de Almassora; en la tercera sección venció la Sociedad Artístico Musical de Castellnovo, y en la cuarta sección ganó la Societat Musical de Geldo.

Más de 400 músicos venidos de todos los rincones de la provincia han participando en este gran encuentro que durante el fin de semana ha reunido a 10 sociedades de la provincia en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.

El sábado, cuatro sociedades musicales de los pueblos de Castelló protagonizaron la primera jornada del certamen. Una única formación actuó en la cuarta sección que dio comienzo a las 16:00 horas de esta tarde, la Sociedad Musical de Geldo. En esta sección participan las bandas con número de músicos que no supere las 40 plazas. Le seguirá la Tercera Sección que corresponde a las sociedades con número de músicos no superior a 50 miembros. En esta ocasión fueron la Sociedad Artístico Musical de Castellnovo, la Unión Musical Lira Borriolenca de Borriol y la Associació Musical Castalia de Castellón quienes defiendan sus obras. La jornada de ayer cerró la cita con actuaciones desde las 10:00 horas, cuando comenzó la Segunda Sección, que corresponde a la Unión Instructivo Musical 'La Esmeralda' de Almassora, la Asociación Unión Musical y Cultural Alturana de Altura, la Sociedad Musical y Cultural Otobesa de Jérica, la Unión Musical de Vilafranca y la Asociación Musical Artística Nulense de Nules, con un número no superior a 70 miembros.