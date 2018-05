«Confiamos en que no se extienda a esta autonomía»

El gran comercio no esconde su preocupación ante la sentencia del TJUE, que abre la puerta a que las autonomías pongan impuestos al gran comercio. «Aunque sea legal, otra cosa es que sea legítimo y apropiado en el momento actual proponerlo. Otros operadores sin tributar, generar riqueza ni puestos de trabajo, tienen condiciones tributarias desproporcionadas», dice Joaquín Cerveró, portavoz de Anged, en relación a plataformas de comercio on line. «Confiamos en que no se extienda la fiebre en autonomías como esta», concluye.