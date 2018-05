El director de la banda de música justifica en el «acoso» sufrido su baja laboral de 49 días

José Vicente Ramón Segarra rompió ayer su silencio de forma indirecta, por carta y sin posibilidad de preguntas, para justificar fundamentalmente en el «acoso» sufrido durante los últimos meses su decisión de pedir la baja laboral como director en funciones de la banda municipal de música de Castelló. Dos días después de su espantada en el concierto del lunes, que dejó a 400 personas sin poder disfrutar de la Cantate Mariae en homenaje a la Mare de Déu de Lledó, Ramón Segarra intentó explicar los hechos y, también, pedir perdón.

Así, quiso aclarar sobre todo que su estado anímico, al que llega «tras meses soportando situaciones de acoso ya denunciadas que persisten en el día de hoy», ha afectado a su salud, «hasta el punto de que me fue imposible afrontar un concierto que, como en años anteriores, había programado con ilusión».

Pese a que en este momento se encuentra en situación de baja laboral, «con la prescripción médica de permanecer al margen de cualquier tema relacionado con el ámbito laboral», quiso explicarse por carta. Así, asegura que «el parte médico de incapacidad temporal» del pasado lunes «fue comunicado por mí, oficialmente vía e-mail, a los departamentos correspondientes del ayuntamiento, dentro del horario de la jornada laboral del mismo 30 de abril».

Tras dar esta explicación, lamenta «profundamente» el «perjuicio que se ha causado tanto a la Real Cofradía de la Mare de Déu del Lledó como a todas y cada una de las personas que se encontraban esa tarde en el Auditorio». A ellas les quiere «agradecer especialmente la colaboración y la ilusión conjunta volcada en los conciertos, serenatas y procesiones de los últimos seis años». En esta línea, les expresa su «deseo de poder revertir en un futuro la sensación amarga del pasado lunes, y hacerles llegar un afectuoso saludo».

Si más explicaciones, quiere dar las gracias «a todos los periodistas que han intentado ponerse en contacto conmigo para darme la oportunidad de explicarme y a los cuales no me ha sido posible atender. Ruego y espero que comprendan mi situación, estado de salud y prescripción médica que me obliga a permanecer al margen de más polémicas relacionadas con mi entorno laboral», concluye.

Todo esto surge tras los hechos acontecidos el pasado lunes. Como recogió este diario, la Real Cofradía de la Mare de Déu de Lledó tuvo que suspender el concierto de la Cantate Mariae que tenía que celebrarse en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló al no presentarse el director de la banda municipal de Castelló, José Vicente Ramón Segarra. Desde el Ayuntamiento de Castelló indicaron que no tuvieron constancia de la ausencia del director y que ésta les llegó diez minutos antes de empezar el concierto, que forma parte de los actos de las Festes de la Mare de Déu del Lledó, y con más de 400 personas en el Auditori para verlo.

Reacciones del ayuntamiento

Desde el ayuntamiento se trabaja ya para poder buscar una solución a la baja del director. Así, confirmaron la llegada de un correo electrónico de Ramón Segarra, pero que llegó ayer mismo, martes 2 de mayo, sin poder aclarar si el envío estaba con fecha de 30 de abril. En cualquier caso, aseguran desde el consistorio que esta vía elegida por José Vicente Ramón Segarra no cumple con los requisitos del convenio colectivo del ayuntamiento, donde queda establecido que una baja se debe comunicar directamente siempre a un superior jerárquico. En este caso estaríamos hablando de los jefes de área y de sección, así como de los concejales de Cultura, Verònica Ruiz, y de Personal, Antonio Lorenzo, y ninguno de ellos recibió tal comunicación, según explican la mismas fuentes.

En cualquier caso, al margen de esta matiz, desde el ayuntamiento se va a priorizar la estabilidad de la banda mientras se resuelven las bases que se han aprobado para cubrir la plaza de director, que como se recordará ocupa Ramón Segarra -que tiene el puesto oficial de subdirector- desde la jubilación de Francisco Signes en 2012.

La baja presentada es de 49 días, de ahí que ya se trabaje en su sustitución. El primer paso, el más urgente, ha sido contratar a un director para dos días, hoy y mañana viernes, con el objetivo de que pueda dirigir a la banda municipal en el programa municipal l'Escola Canta, que lleva a la formación municipal por los colegios de la ciudad. Y de cara al fin de semana, en el que la banda municipal debe participar en la Serenata a la Virgen y en la cabalgata de la patrona, ya se ha cerrado la incorporación para ambos actos del propio Francisco Signes, toda una institución musical en la ciudad y que parece tener el consenso de todos los grupos políticos.

Con ello, el siguiente paso será analizar con el departamento de Recursos Humanos los trámites que hay que seguir para contratar a un director que cubra todos los días de baja de Ramón Segarra.



Polémica durante varios meses

El director de la banda municipal de Castelló ha sido objeto de polémica en los últimos meses debido a constantes cruces de denuncias entre los miembros de la banda municipal y él mismo e, incluso, con los concejales del Ayuntamiento de Castelló, Verònica Ruiz y Antonio Lorenzo, contra quienes asegura haber presentado sendas querellas. Ramón Segarra decidió además no presentarse a las bases que se han abierto para cubrir la plaza de director, que ocupa en funciones desde la jubilación del maestro Signes en 2012.

Ramón Segarra considera que ha tomado la decisión de no presentarse a las bases porque eso sería «aceptar» un procedimiento que considera «ilegal», por lo que lo ha recurrido en los juzgados. «Las bases como bases pueden estar bien y pueden ser más crueles que ilegales, pero el procedimiento, el de «cambiarlas arbitrariamente», es lo que sustenta el contencioso.