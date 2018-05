Moliner: «Mirar hacia otro lado no es una opción»

? El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, se sumó a la concentración organizada con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar y destacó que «tenemos que seguir haciendo lo imposible por educar, concienciar y actuar para que esta lacra del siglo XXI acabe cuanto antes en nuestras aulas. No nos conformaremos mientras haya un solo caso en la provincia, y os pedimos a todos que seáis nuestros ojos y oídos en las aulas. Mirar hacia otro lado no es una opción, y con pequeños gestos, con una llamada, se puede salvar una vida». «Vosotros sois los protagonistas y los que tenéis que conseguir que el acoso no tenga ningún espacio en ningún colegio ni instituto de la provincia», indicó el presidente de la Diputación de Castelló.