muntanya negra, parc natural

Potser fos la casualitat qui va jugar una mala passada al President Ximo Puig, però la veritat és que just en el moment en què anunciava des d'Ube (Japó) que la Generalitat posava a la disposició de dues multinacionals químiques japoneses els terrenys del Polígon Industrial del Serrallo, una olor nauseabunda a gas procedent del Serrallo envaïa el Grau disparant les alarmes del veïnat. Hi va haver moltes trucades a emergències i a la policia local. Tantes que fins i tot es van mobilitzar els bombers i els col·legis van haver de suspendre les seues activitats d'educació física perquè la prudència recomanava no eixir al pati a respirar aquella olor pestífera. Malgrat que no es tractava d'un episodi aïllat, sinó que és certament recurrent amb una periodicitat preocupant, i malgrat les moltes vegades que Castelló en Moviment ha preguntat per l'origen de les olors a l'Ajuntament i a les empreses emissores del Serrallo, seguim sense saber a què és deguda aqueixa olor ni quin component la provoca.

Ara, amb l'oferta de Puig, sembla que noves empreses químiques i cimenteres s'incorporaran al ja variat catàleg de fonts d'emissió de gasos i partícules nocives per a les persones i per al medi a escassos metres del casc urbà del Grau i de la Platja d'Almassora. Tant Nacions Unides, a través del Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient, com l'Agència Europea de Medi ambient assenyalen la mala qualitat de l'aire com un dels factors que més afecten la salut humana en la regió Paneuropea, en la qual ens hi trobem, amb un 95% de la població vivint en àmbits urbans exposada a nivells de contaminació que sobrepassen les directrius de l'Organització Mundial de la Salut. No cal dir, doncs, que la nostra salut i la del nostre entorn estan en perill i cal buscar alternatives a aquest model d'indústria contaminant en un terme municipal ja massa afectat com és el de Castelló.

Aquesta circumstància ens obliga regenerar l'arbrat del nostre entorn i a trobar espais que ens permeten entrar en contacte amb la natura i gaudir d'un aire de major qualitat del que ens ofereixen les nostres ciutats. Calen espais prop de Castelló, accessibles a peu, en bici o en transport urbà, que ens ajuden a millorar la nostra qualitat de vida sense necessitat de grans desplaçaments. A Castelló en Moviment pensem que el paratge de Muntanya Negra podria jugar aquest paper de parc natural periurbà. Veient l'actual estat d'infrautilització per part del Ministeri de Defensa, que és el propietari de Muntanya Negra, creiem que és moment que l'ajuntament negocie la cessió d'aqueixos terrenys, tal com han fet ja altres municipis als seus termes, i així ho hem demanat. Creiem que la corporació municipal hauria de fer un front comú en aquesta reivindicació i per això no entenem com PSOE, PP i C's, no es mostren favorables a aquesta possibilitat, sens dubte necessària per a recuperar un enclavament que és patrimoni de totes i tots els castellonencs.