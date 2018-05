Calleja: "Si nos mantenemos firmes atrás el Valencia lo tendrá más complicado"

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, afirmó que este sábado su equipo juega algo más un encuentro de rivalidad contra el Valencia, ya que se disputarán unos puntos importantes para estar el año próximo en competiciones europeas.

Calleja admitió que hay una motivación especial en este encuentro tanto por jugar en casa como por la importancia de lo que hay en juego con la posibilidad de acercarse mucho al objetivo de la liga Europa. "Contaremos con nuestra gente porque siempre nos responde y habrá un gran ambiente", explicó.

Contamos con nuestra gente, la afición es consciente de lo que nos jugamos, del rival al que nos enfrentamos y de la importancia de la situación. El Estadio siempre responde ante rivales de este nivel y ante estas situaciones, por lo que estoy convencido de que habrá un gran ambiente".

Sobre el encuentro destacó que "en un partido se juegan mini partidos dentro del mismo y los jugadores deben adaptarse a lo que está pasando y saber leer bien que es lo mejor en cada momento. Hay momentos en los que te dominan, hay otros momentos en los que te dejan el balón y debes encontrarlos, por lo que cada vez debes hacer lo que mejor se pueda dar".

También indicó que no cree que el Valencia cambie su idea de juego aunque llegue con el objetivo cubierto, algo que puede suceder si el Betis pierde o empata en Bilbao horas antes de que se dispute el encuentro.

"No cambiarán estén o no en Champions. Creo que aunque tengan la clasificación en el bolsillo saldrán como si no lo tuvieran seguro", continuó el técnico madrileño, quien sobre su equipo señaló que llegan en un buen momento de juego y confianza,

Recordó calleja la victoria en Mestalla en la primera vuelta y destacó que son conscientes de que no pueden bajar los brazos hasta el final. "Si nos mantenemos firmes atrás el Valencia lo tendrá más complicado, pero sabemos que son un buen equipo y con calidad, por lo que debemos estar muy concentrados y con muchas ayudas en el campo".

"Los dos equipos contamos con grandes delanteros, por nuestra parte Bacca está en un muy buen momento y esperamos que pueda seguir así en lo que queda de temporada, mientras que el Valencia también tiene dinamita, tiene buenos delanteros, que además de hacer goles, te complican mucho a nivel defensivo", resumió lo que espera del encuentro.

Calleja mostró su satisfacción por el trabajo y el rendimiento de sus jugadores y agregó que cuando los equipos ganan y hacen un buen juego, lo mejor es hacer pocos cambios.