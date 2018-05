Diez días de actos festivos para venerar a la patrona de Cabanes

Cabanes inicia con la llegada del mes de mayo las celebraciones en honor a su patrona. La Mare de Déu del Bon Succés o de Les Santes, como también se le conoce popularmente entre todos los vecinos, será venerada por toda la localidad en unas esperadas y participativas fiestas cuyo programa se centra este fin de semana en los actos dedicados a la patrona.

La programación festiva comenzará esta tarde con la actuación de la Unió Musical Santa Cecília de Cabanes en el pabellón. La presentación del libro «Crónicas de Cabanes en carne y almas II» de la autora local de María Roca ha sido aplazada.

La jornada de mañana sábado arrancará por la mañana con la romería hasta la ermita de les Santes. Cientos de vecinos se desplazarán hasta la ermita en uno de los actos más emotivos de las fiestas. La patrona será portada por los «quintos» y, una vez en el entorno de les Santes, será entrada a la ermita para la misa que oficiará el párroco local Mosén Albert. Tras el almuerzo, los vecinos llevarán la imagen al calvario. La patrona permanecerá allí hasta que por la noche sea trasladada a la parroquia de Sant Joan Baptista en la multitudinaria «Entrà de maig».

Al igual que el año pasado, el ayuntamiento ha preparado 400 cirios junto con tulipas para cogerlos y proteger así la vía pública de la cera y facilitar su limpieza.

La localidad volverá el domingo 6 a mostrar su devoción por la Mare de Déu del Bon Succés con una misa y una procesión en su honor por las calles del casco urbano. La programación incluye también una marcha senderista al «Pou de Saura» del Club Running Cabanes, un concurso de tiro de los cazadores El Mocoró y la VII Concentración de motos clásicas del Classic Cabanes Motor Club. El lunes 7 se inaugurará la exposición de pintura de Ionascu Gheorghe y comenzará los toros con las primeras exhibiciones en la calle, que continuarán el martes 8. En la antigua cárcel se podrá ver también la muestra de pintura de Stela-Ana Albu. El miércoles 9 habrá misa y comida de las amas de casa y animación infantil en la calle la Fira. El jueves 10 comenzarán los actos taurinos en la plaza els Hostals, que se alargarán hasta el domingo. El viernes 11 habrá un espectáculo infantil con «La varita mágica». Por la noche, el pabellón acogerá un baile con el grupo Sarao y la disco-móvil The end. La fiesta de las paellas centrará la actividad del sábado 12, que finalizará en el pabellón con la orquesta Seven Crashers y la disco-móvil The end. Las celebraciones acabarán el domingo 13 con el paso de los niños por el manto de la patrona y una traca.

Cabanes despedirá con todos los honores a su patrona el fin de semana siguiente.