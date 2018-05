La Ley de la Manada

Siente y ama a la mujer

Mi cuerpo de hombre

Y mi alma de mujer

El problema real de nuestra España está hoy en la interpretación espuria, el uso y abuso torticero de la LEY de leyes y su aplicación injusta y nefasta para la debida convivencia de todos los pueblos e hijos de la Hispania culta y abierta, cosmopolita, permisiva y democrática. Ni de lejos es nuestro mayor problema las andanzas de esa escoria inhumana autodenominada. LA MANADA, no de los nobles y bellos lobos ibéricos, si de los chacales y las ratas del desierto salado. La MANADA no deja de ser el sucio y horrendo espejo de los hijos de la España árida y estéril, madrastra y esclava de la RAZA nazi-onal fascista e imperialista, la España cainita y cutre, inculta del arroyo infecto, y de la alta cuna, que juzga y condena cuanto ignora, que roba, estafa y miente más que habla, La MANADA es el reflejo del sistema, las flatulencias del sapo Iscariote que les ilumina desde la cripta del Valle de la muerte y de la infamia.



Y después de la noche y la galerna siempre termina saliendo y luciendo radiante el sol. Buenos y luminosos serán los días de todas las PERSONAS, de las mujeres, y los hombre libres y solidarios buenos, sensibles y auténticos, que aman y saben amar y hacer gozar del amor a las mujeres. Luminosos, venturosos, son y serán los días de todas las mujeres, hijas y madres, hermanas y amigas, compañeras y amantes que hoy se levantan bravas sobre las piedras lunares y los cuatro puntos cardinales de Euskadi y Navarra, Catalunya, y la España, madre fértil y amorosa, culta y libre, democrática, plural y plurinacional que sale a la calle y marcha unida mano a mano codo a codo por las calles y las plazas a lo largo y ancho de La Piel de Toro.



Bravas y airadas son las hijas de Rosalía de Castro y de María Pineda que se levantan y saben reivindicar su libertad e identidad, inviolable dignidad, mujeres que conocen y defienden su inalienable derecho al placer de vivir el supremo valor y gozo de amar y ser amadas. Mujeres reales y libres no yeguas ni conejas ni cabras de los grandísimos cabrones. Mujeres reales con valor y alma, no Barbis ni ovejitas acosadas e introducidas en el redil por los perros del rey, no esclavas sexuales que aspiran al palo y la zanahoria, al polvo y al rapapolvo, cocinar, suspirar y aspirar con la aspiradora el polvo del hogar.



Mujeres muy reales y libres que les plantan cara a todos los dioses de la nada, y a las obsoletas, patriarcales y sexistas leyes de los putos machistas alumnos aventajados de Goebbels y de Torquemada. Leyes a la medida de los ser-viles servidores de los tíos y padrinos de la cosa, la caverna de Ali-Baba y los 40.000 ladrones empesebrados del PP y sus iguales y socios asociados en los fogones de la Moncloa y de la Zarzuela donde los Chefs de la nueva y vieja cocina, parten y reparten entre los compadres, tíos y cuñados, primos y hermanos, el parné del erario público y el Pastel Real del reino de España, por la gracia de Franco, el invicto Caudillo, y por sus antecesores, Felipe V, el matón y violador de Catalunya y Fernando VII, el rey felón y traidor, verdugo de las Cortes de Cádiz y del General Rafael Riego.



La MANADA es tan solo el síntoma más visible y canalla de la injusticia neofascista que campa de nuevo a sus anchas en la España Imperial de La Escopeta Nacional, y del, Señor Juez, ¡Sí! La maté y la mataré a mi mujer y a Catalunya porque era y es mía.

Han pasado 46 años, y subirse hoy a un coche de la Guardia Civil para cabalgar el tigre de Bengala y evitar que desborden las aguas bravas de la ira popular causando mayores males y desordenes es visto por los sagaces iluminados como un violento delito de sedición y rebelión, penado con 30 años de cárcel, darles con la porra a las ancianas que cometen el pecado de querer votar es hacerle el mayor servicio a la patria. Y meterles su miembro un militar y un Guardia Civil a una adolescente por la boca y por donde más duele, es lo más parecido a una desinhibida orgía sexual y a lo sumo un simple abuso sin violencia ni mayores consecuencias que requiere, según cierto juez, la libre absolución de LA MANADA.

Parece ser que vuelve la sombra alargada del más negro tardo franquismo cuando el año 1972 y en el cine Bahía de Villareal en un recital histórico de poesía y canción organizado por Els Lluisos, participando entre otros Vicent Frank, Josep Palomero y María del Mar Bonet. Quien suscribe, dijo unos versos que pusieron en pie 700 mujeres y hombres mientras enmudecía helada de espanto la guardia civil vestida de paisano e incrédula y desconcertada escondía sus pistolas la Brigada Político Social.



MAI LA MEVA

La dona treballa,

viu! planta cara!

Pren la paraula!

Ets l´ama del camp

de la fabrica i el telar

Del riu i de la mar

Ets l´ama del raïm i del blat

De la muntanya i de la vall

Del fruit del teu treball



Dona, mai la meua

Amiga, amant, companya

Que sols tu ets l´ama

Del teu cos i la teva anima.



PARÍS 1789

París 1789

La terra es del Rei,

la casa es del Rei

La vida es del Rei

L´home, la dona

i els xiquets

Sembren i seguen

El blat del Rei

Viuen en el silenci

i en la misèria



¡AMNISTIA!!

Paris 1789

El pres no veu

ni el sol ni l´aigua

escup sang

espera la mort

La dona escriu

A les parets,

crida als mercats

per als fills

us ho demano!

AMNISTIA!!



LA PRIMERA REPUBLICA

París 1789

Cau la Bastilla

per el pres

Salut i llibertat

Puja la Republicà

Delacroix la pinta

amb el pit fora

El poble canta la Marsellesa

I tot el que segueix

ja es un altra historia