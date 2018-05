El síndrome de Down también trabaja

La asociación Síndrome de Down Castelló organizó ayer una jornada para celebrar el Día del Trabajo. El acto, que se celebró de 11.00 a 13.00 horas, tuvo el objetivo de reivindicar el derecho al acceso al mercado laboral de las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual. La jornada tuvo lugar en la plaza Santa Clara, en la cuarta edición «plaza Santa Clara por la Integración Laboral».

Esta iniciativa fue ideada por el departamento de Formación y Empleo de la Fundación Síndrome de Down de Castelló y, durante las dos horas de duración del acto, los alumnos con síndrome de Down trabajaron en los 30 comercios colaboradores que se ubican en la plaza Pescadería y alrededores. El alumnado de los cursos de Formación y Empleo formaron parte de los equipos de trabajo de las tiendas, bares y cafeterías de la zona. Así, los comercios mostraron su conformidad con la integración en el mundo laboral de todos los participantes.

El objetivo de la jornada, además de defender la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual, radicó en que los alumnos realizaran las tareas propias de un trabajador o trabajadora en ese puesto de trabajo. «Es necesario que se organicen estos días para que vean lo que somos capaces de hacer. Me estoy sintiendo bien, me gusta», afirmó Nacho, uno de los alumnos de la asociación. El alumnado realizó tareas como servir un café, atender a la clientela o tomar nota de los pedidos. «Pienso que estar aquí trabajando es positivo. Me gusta, voy bien, he cogido el ritmo y veo que puedo», afirmó Ana, una de las participantes en la jornada de ayer.

Desde la asociación Síndrome de Down Castelló, se impulsó y reivindicó el derecho al empleo de las personas con discapacidad intelectual durante el acontecimiento. De esta manera, intentaron demostrar las capacidades de estas personas y reclamar a la sociedad un cambio de visión que ayude a su plena inclusión laboral. «Pienso que es importante para nosotros estar aquí porque necesitamos trabajar. Estoy contento y los clientes dicen que lo hago bien», destacó Salvador, otro de los alumnos de la asociación.

Los establecimientos colaboradores fueron Zapatería Shoes, Bolsa&CO, El Mirador, Cafetería Amado. Cafetería Grace, Comidas Garcia, Fotografía Lledó, GAES, Cafetería El Hostal, Casa Ana Cafetería, Cafetería El Fadrí, Cafetería Centro, Zara, Yervas Vivas, frutas y verduras Rosalia, Bar del Mercat, Vip´s, Friking, El matiner, Café Barista, Món iberic, Soldesierra, Pescados Adriana y Palmira, Manjaral by Rogelio Bádenas, Mi Gorda Bella y Mercado Central de Castelló. Los mismos comercios, han animado a otras empresas y empresarios a que den el paso y ofrezcan oportunidades laborales a las personas con discapacidad intelectual.