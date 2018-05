El TAU Castelló sale escaldado de Melilla (95-67)

Poco pudo hacer el TAU Castelló en el primer partido de su eliminatoria contra el Melilla. En el arranque del "play-off" por el ascenso, el conjunto provincial perdió por 28 puntos de distancia (95-67), ante un rival que fue de menos a más y que, en el tercer cuarto, ya tenía el duelo decidido. Ahora los de Toni Ten deberán rehacerse para afrontar el domingo el segundo partido de la serie, de nuevo en Melilla.

Se lanzaba el balón al aire en el Javier Imbroda y la primera posesión era para los melillenses que anotaban dos tiros libres e inauguraban el marcador. El partido empezó con alta tensión y con Melilla defendiendo en zona y con el TAU Castelló intentando dar velocidad al juego e imponer su ritmo. El partido estaba muy igualado (14-12) cuando quedaban cuatro minutos de cuarto. Tan sólo el castigo de los árbitros a los castellonenses en las personales desequilibraba el partido que llegaba al final del primer cuarto con un 28-22. El TAU Castelló debía subir su intensidad defensiva si quería poder estar en el partido.

El segundo cuarto empezó con algunas imprecisiones de los de Ten, pero un triple de Steinarsson y otro de Chema les acercaba en el electrónico (34-30). Melilla seguía con sus defensas alternativas. Un 2+1 de Fran Guerra, que estaba siendo el mejor jugador del partido, por parte de los melillenses obligó a Toni Ten a pedir tiempo muerto y es que la defensa del TAU Castelló no podía con el juego interior del Melilla que anotaba con demasiada facilidad (40-32). En la salida el equipo estuvo más agresivo en defensa pero muy fallón en ataque sobre todo desde la línea de 6,75 (un 25% de acierto) y esto no le permitía recortar distancias. Un triple del exTAU Edu Durán daba la máxima ventaja a los azulones (45-32) y Ten volvía a pedir tiempo muerto. Parecía que los nervios estaban pasando una mala jugada a los azulejeros. Tanto es así que hasta la última posesión antes del descanso se perdió el balón y el Melilla en contrataque consiguió anotar casi sobre la bocina dejando el marcador al descanso en un muy preocupante 49-34.

Empezó el tercer cuarto con el TAU Castelló mejor plantado en defensa y con las ideas más claras en ataque y con un parcial de 2-7 se acercaba en el marcador (51-41), pero los locales devolvieron el parcial y con un 10-2 conseguían su máxima ventaja (61-43). Ten pidió su primer tiempo del tercer cuarto. Pero los árbitros no ayudaban y no pitaban faltas en la zona melillense y esto desquiciaba a los jugadores del TAU Castelló. A partir de ahí un recital de triples del Melilla cerraba el tercer cuarto y casi el partido con (78-52). El último cuarto con el partido totalmente roto paso sin pena ni gloria para dejar el marcador final en un 95-67 que le daba la primera victoria de la eliminatoria al Melilla.