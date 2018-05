Una apisonadora barre al TAU

No pudo comenzar con buen pie el TAU Castelló el play-off de ascenso. El conjunto de Toni Ten arrancó su serie de cuartos de final con una derrota en la cancha del Melilla Baloncesto que se fraguó en la primera mitad, y que prácticamente se confirmó en el tercer cuarto. A pesar de plantar cara en los primeros minutos, y de incluso acercarse a diez en los primeros compases del segundo tiempo, el equipo de la Plana no pudo voltear el factor cancha y tuvo que hincar la rodilla. Ahora el conjunto azulejero está obligado a vencer el domingo a los melillenses, si no quiere que la escuadra que dirige Alejandro Alcoba llegué a Castelló con la posibilidad de finiquitar la eliminatoria con un triunfo en el Ciutat.

Quizá algo superado por ser la primera vez que enfrentaba un play-off que tiene como horizonte el ascenso a la ACB, el TAU se vio con un 4-0 en contra nada más arrancar. Pero los de Ten se supieron rehacer, y Juan García y Joan Faner lograron que los visitantes se pusieran por delante (4-5).

Entró el duelo, en este primer cuarto, en una fase de toma y daca en la que ningún equipo podía marcharse más allá de cuatro puntos. En Melilla, el trabajo colectivo, con una aportación destacada de Samb Mbaye, permitía que el equipo siguiera comandando el resultado. Por su parte, TAU se movía al ritmo que marcaban Rowley y Nkaloulou. Al final, los locales pudieron dar un pequeño apretón, y una canasta de Lucas permitía a los melillenses alcanzar el segundo cuarto con una ventaja de 6 puntos (28-22).

Pero apretó en defensa Melilla en el segundo parcial. Así lo atestigua que TAU Castelló no fue capaz de anotar más que 12 puntos. El conjunto de la Plana no funcionaba en ataque, lo que permitía que los pupilos de Alcoba fueran atesorando más ventaja. Edu Durán, el ex del TAU, comenzó a hacer de las suyas, sobre todo en el juego exterior, y contó con la ayuda de Djuran y Lucas para que Melilla alcanzara el descanso con 15 de ventaja (49-34).



En caída libre

El descanso no le sentó nada bien al TAU Castelló. Y eso que los jugadores de Toni Ten dieron la impresión, en el arranque del tercer cuarto, de que podían revertir la situación. Juan García y Steinarsson lograron reducir la distancia a 10 puntos (51-41), pero a partir de ahí la máquina de Melilla entró en ebullición.

Edu Durán castigó al TAU con un recital de triples, y al festival anotador se unió Samb Mbaye. Casi en un parpadeo, el Melilla Baloncesto había roto el partido. En poco menos de 7 minutos, los locales firmaron un parcial de 27-11 que prácticamente dejaba sentenciado el encuentro. Para afrontar el cuarto definitivo, TAU Castelló se veía con una desventaja de 26 puntos por enjugar (78-52).

Tenía la ocasión el conjunto provincial de, al menos, maquillar un poco la derrota en el último cuarto. Pero la falta de acierto ofensivo y la concentración de los locales, sólo consiguieron que la distancia aumentara en los diez últimos minutos. El TAU sólo antoó tres puntos en los primeros cuatro minutos de este cuarto, y Melilla llegó a tener 33 puntos de ventaja. En la recta final, el conjunto castellonense pudo reducir algo la distancia, pero fue insuficiente para recuperar la autoestima. 28 puntos de distancia fue el correctivo que recibió el equipo de Toni Ten.