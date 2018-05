¡¡Dios, qué cruz (albinegra)!!

Soy de esas personas que le gusta ir a Castalia, que no ha dejado de ir estemos en 2.ª B o en 3.ª División. De esos acostumbrados a "patir" desde mi asiento de Gol Norte Alto junto a los amigos de mi peña, aunque esté acostumbrado a ello. Si hay una cosa que me moleste más que el mal juego (ocasional) de mi equipo o que los malos resultados, si hay una cosa que no puedo soportar, es el mal uso que algunos malos políticos hacen del club de mis amores.

Recientemente he podido observar con cierto estupor como Begoña Carrasco, portavoz del PP en el ayuntamiento, que empezó de "azafata" de Castellnou y acabó siendo Concejal de deportes de nuestra ciudad (carrera meteórica), se está dedicando a criticar al actual equipo de gobierno por todo lo que tiene que ver con el CD Castellón. Creo que no hace falta recordar, o tal vez sí, que fue durante el mandato del PP cuando aparecieron Osuna y su banda por Castalia, dándole posteriormente el testigo al ínclito David Cruz. Creo que no está de más recordar que fue la propia Begoña Carrasco la que firmo con Cruz el actual convenio de cesión de Castalia, sin convocar ni una sola vez la Comisión de Seguimiento del mismo, y gracias a ese "gran acuerdo" de la Portavoz del PP tenemos nuestro Estadio Municipal de Castalia en las condiciones actuales. Así que, señora Carrasco, la "rata del Castalia", es su rata, porque son ustedes los que han propiciado que el Castalia se haya constituido en un hábitat perfecto para estos roedores.

A la señora Carrasco y al Partido Popular se les podrían achacar muchas cosas, por ejemplo que el abogado municipal no se personara en la causa abierta en los tribunales contra Cruz; que el ayuntamiento le diera una ayuda al Castellón de Cruz de 660.000 euros tan solo un mes después de haberles dicho al resto de partidos políticos y a la ciudadanía, que a Cruz ni agua; o que el diputado provincial de Deportes Luís Martínez se fuera con la "banda de Cruz" a China, no se sabe bien a qué.... mientras que ni jugadores, ni entrenadores, ni trabajadores del club cobraban sus sueldos desde hacía meses.

Pero no solo en el PP de Carrasco se dedican últimamente a utilizar políticamente el albinegrismo, puesto que antes del pasado pleno municipal pudimos observar con vergüenza y estupor cómo todos los partidos de la oposición, PP junto a Ciudadanos y Castelló en Moviment, presentaban una moción conjunta a instancia de estos últimos, solicitando una mayor inversión y que se pusiera en marcha una comisión para la cesión del Estadio Municipal de Castalia a una Sociedad Anónima Deportiva. Desde luego, lo que me queda definitivamente claro con esto es que los de Ciudadanos se mueven en función de dónde sopla el viento, y sobre todo que, los de Castelló en Moviment son marxistas, pero de Groucho Marx!!

Este repentino sentimiento albinegro de los grupos de la oposición en el ayuntamiento, después de dos años y medio sin decir nada y olvidándose de nuestro equipo, pienso que viene sin duda inspirado por el reciente anuncio de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, de invertir un millón de euros en el acondicionamiento de Castalia. Lo anterior tiene mucho sentido visto que se trata de una instalación municipal, y de la situación ruinosa en que se encuentra después del magnífico acuerdo al que llegaron la señora Begoña Carrasco y su amigo David Cruz. Ello precipitó esa vergonzosa moción, propia de políticos de poca talla, y que tras una enmienda a la totalidad promovida por la propia alcaldesa (que ha demostrado tener la cabeza mejor amueblada de este ayuntamiento), se llegó a un acuerdo de todos los grupos políticos del ayuntamiento. Así pues, se aprobaba entre otras cosas invertir ese millón de euros anunciado en las mejoras del estadio y abrir la posibilidad a que la cesión de Castalia sea estable y duradera, con las garantías de control, si la ampliación de capital es abierta y democrática y por el capital suficiente para saldar las deudas del Club Deportivo Castellón y garantizar su viabilidad. En definitiva, una cesión en la que prevalezca el interés social, y sobre todo, y más importante, exigiendo un plan de viabilidad a los actuales propietarios del club y un ampliación de capital que sea abierta, o sea, que todos los aficionados que queramos podamos invertir y ser propietarios del club de fútbol de nuestra ciudad. Sin duda una gran noticia.

A todos los políticos de nuestra ciudad les pido que dejen de jugar con el sentimiento de los aficionados. Los albinegros solo queremos disfrutar de nuestro equipo, y que los políticos que gobiernan en el ayuntamiento gestionen de manera leal y transparente lo recursos y el dinero de todos, tal y como hasta ahora lo están haciendo. Tan solo queremos ir tranquilos a Castalia y disfrutar de los colores que nos unen. ¡¡Pam Pam Orellut!!