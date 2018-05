Duelo con morbo y recompensa

El calendario ha querido que el Villarreal CF y el Valencia CF se vean las caras de nuevo esta temporada cuando faltan tres jornadas para el final de LaLiga Santander y con los dos equipos jugándose parte de su futuro. Ambos clubes se encuentran inmersos en la pelea por clasificarse para competicir en Europa, el equipo de Javi Calleja necesita los tres puntos para certificar su objetivo, mientras que a los de Marcelino solo les hace falta un punto para estar en la Liga de Campeones en la 2018-19. Eso siempre y cuando no pierda el Betis porque en casode que los béticos no ganaran al Athletic en San Mamés horas antes del encuentro en el Estadio de la Cerámica, matemáticamenta ya no podrían alcanzar al Valencia en la tabla.

En el vestuario amarillo, por su parte, se ven más que capacitados para doblegar a los valencianistas como ya hicieran en la primera vuelta en Mestalla (0-1). Ilusionados y motivados a partes iguales, los futbolistas del cuadro de la Plana Baixa quieren alargar su buen momento con una nueva victoria ante su afición y ante un rival al que siempre se le tiene ganas por aquello de tratarse de un derbi de rivalidad autonómica.

A dicha rivalidad se suma el hecho de que Marcelino García regresa por primera vez al feudo villarrealense tras su inesperada salida del club en el verano de 2016. Se espera que la afición local le dé un buen recibimiento a un técnico que sacó al equipo de Segunda División y lo llevó hasta unas semifinales de la Liga Europa.

Casi todos disponibles

Para el partido de esta noche, ambos entrenadores tienen a prácticamente todos sus jugadores a disposición. En el caso de Calleja las únicas ausencias son las del lesionado Bruno Soriano y la de Ruben Semedo, mientras que Marcelino no podrá contar con el también lesionado de larga duración Coquelin al igual que el capitán del submarino. Este parece ir recuperando las buenas sensaciones y vería mucho más cerca que antes su regreso a una convocatoria tras casi un año entero en blanco. Con todos disponibles, todo apunta a que los dos técnicos introducirán pocos cambios respecto a los onces alineados en sus últimos compromisos ligueros.

Igualdad en las apuestas

La igualdad entre ambos contendientes que de entrada parece haber se plasma también en las apuestas. El Villarreal parte con una ligera ventaja en Betfair, donde su victoria alcanza los 2,2 euros, una cuota cercana al empate (3,5 euros) y al triunfo visitante (3,3 euros). No obstante, el 1-1 (6,5 euros), que serviría al Valencia para confirmar su presencia en la Liga de Campeones, es el resultado exacto más probable, seguido por el 1-0 (8,5 euros) y el 1-2 (11 euros). En el mercado de goleadores de William Hill, Carlos Bacca es el jugador con más opciones de anotar un tanto a lo largo de los 90 minutos (1,95 euros), mientras que en las filas del Valencia Rodrigo Moreno es el principal argumento ofensivo (2,3 euros).