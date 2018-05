El juez autoriza la venta de la nave de la textil Dusen a Facsa por 2,5 millones

El juzgado de lo mercantil número 1 de Castelló ha autorizado la venta de las naves de la textil Dusen, que se encuentra en liquidación, a la empresa Facsa. La compañía del grupo Gimeno ha presentado una oferta por 2,5 millones de euros por la vieja fábrica, que está sin actividad.

El magistrado, según documentación obtenida por Levante de Castelló, ha aceptado la operación tras no presentarse ofertas que mejoraran la propuesta de Facsa. También han dado luz verde a la misma acreedores afectados por el concurso de Dusen como el Fogasa, la tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Desde Facsa subrayan que la compra todavía no está firmada y de momento no han trascendido los planes que piensa llevar a cabo en dicha edificación, situada junto a los grupos periféricos de San Marcos y San Agustín.

El administrador concursal presentó el 23 de enero al juzgado de lo mercantil el escrito en el que informaba de la existencia de la oferta de Facsa. El juez abrió un periodo de diez días para preguntar la opinión a las entidades personadas en el concurso y para que otros posibles interesados pudieran presentar ofertas que superaran a la aportada. Finalmente, Facsa ha sido la única empresa que ha pujado por la fábrica de Dusen y los principales acreedores han mostrado su acuerdo con la operación.

Este traspaso forma parte del proceso concursal de la textil castellonense. El importe de 2,5 millones serviría para sufragar parte de la deuda que mantiene Dusen con organismos públicos como los citados, que son los primeros que han de cobrar de acuerdo con el convenio de acreedores (forman parte de los créditos de privilegio especial). Según el procedimiento de lo juzgado de lo mercantil, el importe de la venta se dirigiría al pago «de créditos con privilegio especial». La deuda adscrita a la Seguridad Social, Fogasa y Tesorería ronda los seis millones de euros.

Los 166 trabajadores también confían en recibir las indemnizaciones que se les debe, que sitúan en el millón de euros. Por ello, reivindican al administrador concursal que atienda la «parte social» de la de la firma, es decir, a sus extrabajadores.

Cabe recordar, tal como avanzó ayer este diario, que la administración concursal y la fiscalía de Castelló han propuesto la calificación del concurso de culpable y piden inhabilitar en cinco años para gestionar bienes ajenos al que era Administrador Único de Dusen y a su gerente. También incluyen a otras cinco sociedades. Consideran que hubo una doble contabilidad en Dusen, y que hubo sucesión empresarial al asumir sociedades relacionadas con los antiguos gestores negocio de la firma en liquidación.

Según el escrito de la fiscalía, «a la vista del contenido del informe de la administración concursal, se interpreta la opacidad contable de la concursada que no permitía conocer la verdadera situación patrimonial y el resultado de la explotación del negocio». También indica que se «desprende una preliquidación de áreas de negocio entre personas vinculadas al anterior administrador; así como el aprovechamiento del nombre comercial y de las marcas de la concursada creando las empresas a tal fin».

«De igual modo se produce una sucesión empresarial de Platino Difusión, lo que supone una distracción patrimonial de la concursada agravando la situación de insolvencia a través de las mercantiles D.S en la Plana, Superior Creativa, MSM Fashion Trading Limited, Platino Difusión y Galenia Ros», añade el fiscal.