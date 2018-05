La liquidación con la adjudicataria del Regina Violant es inminente

La liquidación con la empresa Torrescamara es inminente y tras ello la Conselleria de Educación va a poder licitar de nuevo la obra del nuevo colegio CEIP Regina Violant de Almassora.

Así lo confirmaron ayer fuentes de la Conselleria quienes añadieron que desde el Servicio de Infraestructuras de la Conselleria y de la Dirección Territorial de Castelló se está en permanente contacto con la comunidad educativa del centro educativo para lograr desbloquear una obra que ya lleva demasiado tiempo paralizada.

Asimismo, desde Educación incidieron en que no han obstáculos ni bloqueo alguno en el proceso de liquidación y añadieron que la liquidación con la empresa Torrescamara «es inminente».

Tras esa liquidación se iniciará el nuevo proceso de licitación de la obra muy demandada por la comunidad educativa del centro que lleva más de una década en barracones.

Pero, a pesar de que las informaciones procedentes de la Conselleria de Educación son un tanto esperanzadoras, desde el AMPA del Regina Violant mostraron ayer su preocupación y enfado «por la situación en la que se encuentra nuestro futuro».

A través de un comunicado, el AMPA comentó que el director territorial de Educación, Robert Roig, se puso en contacto con la comunidad educativa para comunicarles «que todavía están trabajando en la liquidación con la anterior empresa» y que la empresa no estaba conforme con la indemnización. «No sabemos cuándo se producirá el acuerdo; no sabemos cuándo podrá licitarse el nuevo proyecto; no sabemos cuándo se reanudarán las obras y no sabemos cuándo tendremos colegio digno», lamentó el AMPA quien, haciendo referencia al conseller Vicent Marzà, comentó que «desde que visitó el centro para anunciar la inminente licitación, no hemos vuelto a tener noticias de, quien consideramos, es la única persona que puede responder y tranquilizar a las familia».

Por todo ello, la asociación informó que en próximas fechas, «realizaremos nuevos actos reivindicativos que ya iremos comunicando a su debido tiempo». Desde que se paralizaron las obras la comunidad educativa ha hecho diferentes acciones reivindicativas.