De la caridad a la justicia y los derechos sociales

¿Por qué elige como hilo conductor de su relato el personaje de del roder el Gatet d´Otos?

RMe identifico con este personaje excepcional. Robaba a las caravanas y al día siguiente repartía lo que había robado. Al principio, yo estaba por la caridad y, más tarde, por la justicia social. Y de ahí mi paso a la vida política, para defender estos planteamientos de justicia y derechos sociales.

P ¿Qué personajes dentro de los tres pilares de su trayectoria le han impactado más?

R En el apartado religioso me impactó mucho el obispo de Castelló Pont i Gol. Una persona muy recta y con un alto compromiso social. En el apartado periodístico, hay mucha gente, pero destacaría a Iñaki Gabilondo, por su rigor e independencia. Y en plano local, al periodista Javier Andrés. Y en ámbito de la política quien más me ha marcado ha sido Joan Lerma. Admiro su honestidad y, además, tenía un proyecto de País Valenciano, no como independentista, sino para estructurar la Generalitat Valenciana.

P ¿Cómo fue su experiencia como periodista en Chile?

R Yo en Chile estaba de sacerdote y me contrataron para trabajar de reportero gráfico en el periódico «Diario Color» de la ciudad Concepción. Allí cubrí la visita de Salvador Allende. Esto me permitió hablar, conocerlo, hacerle fotos en 50 milímetros, y jugar con él hasta dos partidas de pimpón. También cubrí una visita de Fidel Castro a Chile. Me impactó la figura y personalidad de Castro y su facilidad para conectar con la gente,pese a que decían que en sus discursos era aburrido.

P ¿Qué opina del periodismo actual?

R Como en todos los momentos, hay grandes periodistas y grandes medios. Sí que constató un cambio cualitativo en los medios nacionales, básicamente los que se editan en Madrid: han perdido independencia. Igualmente, echo en falta el periodismo de investigación.