Vecinos del sur de Benicàssim denuncian que el alumbrado de la playa está apagado

La Asociación Vecinos Benicàssim Sur (AVBS) ha denunciado que el alumbrado público en la Playa de Benicàssim está apagado. Esta no es la primera vez que la asociación denuncia este tipo de apagones en la playa de la zona sur del municipio ya que, como explicaron a través de un comunicado, van varios años denunciándolo y comentan que «estos apagones ocurren sistemáticamente todos los años y durante varias veces al año, el alumbrado público en la avenida Ferrandis Salvador, está apagado desde hace varios días, ocasionando inseguridad en los ciudadanos que transitan durante la tarde/noche por la mencionada vía, debido a la oscuridad producida por la falta de iluminación.

El colectivo comenta que «año tras año, las épocas que la localidad no tiene, lamentablemente, visitantes, los empadronados de la zona sufrimos apagones sistemáticos del alumbrado público en nuestras calles», y explican que «estos apagones se producen por tramos en las distintas vías de la zona sur del municipio y se prolongan durante varios días. «El apagado sistemático, por lo que parece permitido desde la corporación municipal, aparte de constituir un riesgo para los vecinos y residentes en la zona, supone una tomadura de pelo por parte del ayuntamiento que eliminando servicios básicos, como es la iluminación, se permite hacer gala de un ahorro». Antonio Ramón, presidente de la AVBS ha manifestado que, «los vecinos que vivimos todo el año en la playa de Benicàssim, estando empadronados o no en la localidad, estamos muy cansados de estos apagones sistemático y creemos que si es necesario reducir la factura eléctrica del ayuntamiento, dicho ahorro no se debe conseguir poniendo en peligro la seguridad de los vecinos de la zona sur de Benicàssim, apagando durante los meses en que hay menos residentes en la localidad la iluminación en la vía publica».