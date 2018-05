El CEIP Ródenas desconoce la jornada que tendrá en vísperas de la matrícula

En vísperas de que arranque el periodo de matriculación en los colegios para el curso 2018-2019 (el plazo se inicia el próximo miércoles 16 de mayo), los padres y madres de los alumnos del CEIP Maestro Eduardo Martínez Ródenas de Benicarló todavía desconocen si tendrán o no jornada continua. Y es que, después de que la dirección del centro pusiera en conocimiento de la Conselleria de Educación una supuesta duplicidad de votos en las elecciones a la continua, tal como informó Levante de Castelló, desde el Consell todavía no se ha explicado el proceder ante esta incidencia electoral. No obstante, sí han garantizado que la decisión se conocerá antes del 16 de mayo.

Así, pese a que el resultado de los comicios fue favorable al «sí» a la jornada continua, la victoria apenas se conseguía por dos votos, justo los dos votos de más que aparecieron tras el escrutinio. No obstante, desde la conselleria todavía no se ha comunicado si se aplicará la jornada continua, si seguirá la joranda partida o si se volverán a hacer las elecciones. Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) explicaron ayer que también ellos desconocen cómo se resolverá la problemática y que desde el centro no les han comunicado nada porque tampoco saben el proceder.

Por otro lado, en Castelló sigue la incertidumbre sobre el traslado de los alumnos de los cuatro colegio que serán reformados dentro del Plan Edificant: el CEIP Vicent Marçà, los CEIP Mestre Canós, CEIP El Cano y CEIP Herrero. En el caso del Vicent Marçà, la AMPA confirmó ayer que será este jueves cuando saldrán a la calle para reivindicar un colegio nuevo. Bajo el lema «¡Cansados de esperar, exigimos un cole digno ya!», los manifestantes partirán del centro educativo a las 15.30 horas con destino a la plaza del ayuntamiento, donde se concentrarán y harán una sentada. El negro ha sido el color escogido para la manifestación como señal de luto.

Cabe señalar que, de momento, sería el centro educativo Penyeta Roja donde se trasladarían los menores durante las obras. No obstante, esta opción no está confirmada del todo a la espera de que se acaben de perfilar cuestiones al respecto entre el ayuntamiento, diputación y conselleria.