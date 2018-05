Estados Unidos, un gran consumidor que cada vez produce más cerámica

stados Unidos no solo se ha convertido en el segundo mercado internacional en importancia para la cerámica Tile of Spain. En los últimos años, también se está convirtiendo en un gran productor de baldosas, al calor de un consumo interno que no para de aumentar, así como por la disponibilidad de materias primas y energía, dos ventajas competitivas que, ligadas al factor proximidad geográfica. De ahí que fabricar en el mercado USA para atender al propio mercado USA se esté convirtiendo en una opción para muchos de los grandes fabricantes mundiales de cerámica, un selecto grupo en el que Italia vuelve a llevar la delantera.

Las cifras concretas hablan por sí solas. La producción de pavimentos y revestimientos cerámicos Made in USA lleva ocho años creciendo de manera sostenida e imparable. Tal es así que en el año 2017, de las fábricas radicadas en el país norteamericano salieron 90,6 millones de metros cuadrados de recubrimientos cerámicos, en un país que consumió 283 millones de metros cuadrados en total (+5,1 % más en un año).

El dato de producción de baldosas de EE.UU. marca un máximo histórico, además de ser un 3,2 % más que en el año 2016. Los datos que maneja el US Department of Commerce revelan, de hecho, que, de esos 90,6 millones de metros cuadrados, 87,9 millones de metros cuadrados tuvieron como destino último de consumo el propio mercado interno (un 4,1% más que en 2016). Los apenas 2,6 millones de metros cuadrados que no se han quedado en Estados Unidos han tenido como destino. principalmente. clientes de países como Canadá y México.

Precio medio

Por otro lado, y según las estadísticas que maneja el Tile Council of North America (TCNA), el precio medio de venta de las baldosas producidas en Estados Unidos es de 16,25 dólares/metro cuadrado (+1,3 % sobre el dato del 2016), lo que ha supuesto una facturación de 1.430 millones de dólares (+6,1 %). O lo que es lo mismo: el 39,3 % del valor total que mueve el mundo de la cerámica en EE.UU. y próximo al doble del valor de las importaciones de Italia al país, que son el 20,5 % del mercado USA, si bien el precio medio al que se vende el Made in Italy es de 21,2 dólares por metro cuadrado. El precio medio al que venden las azulejeras de Castellón en EE UU. es de 13,5 dólares por metro cuadrado.