Investigadores de Castelló hallan un indicador que reduce la mortalidad del cáncer de ovario

Un equipo de investigadores e investigadoras de la Universitat Jaume I y el Hospital General Universitari de Castelló han desarrollado una técnica con la que reducir la mortandad de las mujeres con cáncer de ovario. Se trata de una fórmula matemática con la que se mide la carga tumoral y, en función de esta, se elige el tratamiento: cirugía o quimioterapia. Si la carga tumoral permite que la cirugía estirpe todo el tumor o deje partículas de menos de un centímetro, se opta por la operación. No obstante, si se estima que la cirugía no garantiza extraer el tumor en su totalidad se opta por la quimioterapia, mejorando así el diagnóstico. Según explicó ayer uno de los doctores que ha liderado la investigación, Antoni Llueca, hasta ahora no se tenía en cuenta el examen previo y cuando se realizaba una cirugía no óptima (es decir, que no se conseguía extraer todo el tumor) aumentaba la probabilidad de muerte. Cabe señalar que hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario.