Todos contra el invicto campeón

El Villarreal CF necesita una victoria para sellar su presencia en la Liga Europa 2018-19. El conjunto amarillo no lo tendrá fácil este miércoles cuando visite al FC Barcelona, actual campeón de LaLiga Santander, ya que los catalanes no han perdido ningún partido en la presente temporada. Pero, aun así, pondrán toda la carne en el asador para lograrlo, más aún después de ganar al Valencia CF en el Estadio de la Cerámica en el derbi de rivalidad regional y llegar con la moral por las nubes.

El submarino llega en un buen momento anímico y los jugadores están totalmente convencidos de que pueden lograr el objetivo marcado a comienzo de la temporada. Si no esta jornada, a la siguiente, ya que el Getafe les pisa los talones pero está a cinco puntos de distancia cuando restan dos jornadas por disputar y hay seis puntos en juego.

Enfrente les espera mañana en el Camp Nou el único equipo de las grandes ligas europeas que no ha perdido encuentro alguno en el presente curso liguero. Los catalanes han ganado el campeonato doméstico a falta de varias jornadas para el final. Cuentan, a falta de los tres partidos que les restan a ellos por disputar, 26 victorias, nueve empates y ninguna derrota. No hay ningún otro líder de otro campeonato europeo que no haya encajado ninguna derrota ya que tanto en Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Holanda y Portugal los primeros clsaificados han perdido, al menos, dos partidos.

El Bayern de Munich, líder de la Bundesliga, cuenta en su casillero con 27 victorias, tres empates y tres derrotas; el Manchester City, primero en la Premier League, acumula 3o triunfos, cuatro empates y dos derrotas; la Juventus, campeona en la Serie A italiana, ha ganado 29 partidos, empatado cuatro y perdido tres; mientras que el PSG cuenta en su particular casillero con 29 triunfos, cinco empates y dos derrotas.

Asimismo, en las ligas de Holanda y de Portugal sucede algo similar ya que tanto el PSV como el Porto no mantienen la condición de invictos que sí presenta el rival de mañana del Villarreal. En el caso de los holandeses llevan 26 victorias, cinco empates y tres derrotas; mientras que los portugueses suman 27 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Motivado por la ilusión de ser primero en conseguirlo y, además de obtener un premio europeo por lograrlo, el Villarreal está preparado para afrontar al dos cientos por ciento este difícil choque.