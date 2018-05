El PP critica que la Vall d'Uixó no haya accedido a los fondos europeos

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha perdido, por tercera vez, la subvención del Edusi, según aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado. La portavoz adjunta del Partido Popular, Gema Domínguez, indicó que, a su juicio, «estamos ante una triste noticia» y añadió que «por la incompetencia de la alcaldesa y su equipo de gobierno, por no presentar un proyecto atractivo, sólido y con vistas de futuro, la Vall d'Uixó no ha sido seleccionada por no tener la suficiente puntuación».

La edil señaló que «durante tres años Tania Baños ha tenido tiempo de perfilar el proyecto, pero lamentablemente hemos perdido la subvención». Para Domínguez, «hemos perdido 10 millones de euros por la falta de trabajo de la alcaldesa, que dedica todo su tiempo a hacer oposición del Partido Popular, a la crítica pura, en buscar en el pasado y en abrir heridas que ya han cicatrizado».