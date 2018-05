El 53 % de los castellonenses marcan la "X" solidaria

Plataformas y entidades sociales han animado hoy a los castellonenses a marcar la 'X solidaria' en sus declaraciones de la renta (casilla 106 de Actividades de Interés Social) con el fin de superar los más de 3,5 millones de euros recaudados por este medio en 2017 en Castelló, y con los que las ONG llevarán a cabo proyectos de acción social, de cooperación internacional y de medio ambiente.

La presentación de la campaña, con el slogan ´Rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan´, ha tenido lugar en la Delegación de Hacienda de Castelló y han participado el delegado del Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) en Castelló y presidente de Cocemfe Castelló, Carlos Laguna; y Paco Escudero, coordinador provincial de la Fundación Secretariado Gitano; así como diferentes representantes del ámbito de la acción social y la cooperación al desarrollo, y personas que son beneficiarias de los programas y servicios que desarrollan las ONG con cargo a las cantidades recaudadas vía IRPF.

El delegado del CERMI CV en Castelló, Carlos Laguna, ha celebrado que más de la mitad de los contribuyentes en Castelló, esto es el 53´75% de la población contribuyente, haya apoyado esta iniciativa en su declaración de 2017, lo que supone un total de 145.719 personas.

No obstante, ha incidido en que el 46,25% no la ha marcado; y el 33´70% ha dejado en blanco tanto esta casilla como la de la Iglesia. "Nuestro objetivo es concienciar a quien todavía no hace este gesto, porque su cambio de opinión supondría duplicar los fondos destinados a los proyectos sociales", ha explicado.

Por otra parte, ha recordado a quienes sólo marcan la casilla de la Iglesia que también pueden marcar la ´X Solidaria´ y duplicar de este modo su asignación (0´7% + 0´7%=1´4%).

Aumento de la recaudación para fines sociales

Laguna ha agradecido la solidaridad de los y las castellonenses, ya que en el anterior ejercicio se recaudó 3.341.712 euros y este año la asignación tributaria ha aumentado hasta los 3.536.548 euros, a pesar de que hubo una reducción en el número de contribuyentes que marcaron la casilla de fines sociales del 1,52%, esto es 4.320 personas menos en el último ejercicio en Castelló.

Asimismo, ha hecho hincapié en que marcar esta casilla permite a los ciudadanos decidir el destino de una pequeña parte de los impuestos: "En estos años complicados, marcar esta casilla es un ejercicio de participación y responsabilidad ciudadanas que brinda su apoyo, en este caso, a los sectores más vulnerables de la sociedad", ha expresado.

El delegado del CERMI CV ha realizado un balance del primer año de gestión de estas subvenciones por parte del Govern valencià y ha destacado: ´Gracias a la solidaridad de las personas, a través del tramo autonómico de la convocatoria de ayudas a programas con fines sociales a cargo del 0´7% del IRPF, en la C.Valenciana se financiarán durante 2018 un total de 588 programas que serán desarrollados por 347 entidades sociales.

Son 12.150.000 euros para programas dirigidos a población en situación de vulnerabilidad´. Asimismo, ha indicado que además serán financiados otros 78 proyectos de inversión por un valor global de 1.411.640 euros.

Más de 7 millones de personas beneficiarias en España

Por su parte, Escudero ha precisado que los programas financiados gracias a esta aportación van a beneficiar en 2018 a más de 7,3 millones de personas en España y están, dirigidos, principalmente, a la infancia, a las familias, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Asimismo, se verán implicadas más de 110.000 personas voluntarias. El coordinador provincial de la Fundación Secretariado Gitano ha indicado que la asignación tributaria de la X Solidaria en 2018 va destinada un 77,72% a programas de acción social, un 19,43% a programas de cooperación al desarrollo y un 2,85% de medio ambiente.

Además, ha asegurado que los fondos recaudados son destinados a proyectos concretos de las ONG (no a sus estructuras) y que marcar la ´X Solidaria´ no afecta al resultado de la declaración de la renta del contribuyente: "Ni te va a costar más ni te van a devolver menos, es un gesto que no cuesta nada, un el ejercicio que te sienta bien a ti y a más de 7 millones de personas que lo necesitan en España", ha concluido.

Un total de 27´5 millones de euros de inversión en la Comunitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana, la campaña ha recaudado un total de 27´5 millones de euros, gracias a la solidaridad de 1´1 millones de ciudadanos que han marcado la casilla 106 de Actividades de Interés Social, lo que supone el 51´66% de los contribuyentes; mientras que el 48´34% ha dejado esta casilla en blanco, lo que implicaría 20´5 millones más para invertir en los colectivos más desfavorecidos.

En términos comparativos, se ha registrado un aumento en la recaudación del 0´4% respecto al ejercicio anterior, a pesar de que hubo una reducción del 1,59% en el número de contribuyentes que marcaron la casilla de fines sociales, esto es 30.644 personas menos en el último ejercicio en la C.Valenciana.