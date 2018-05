El Almazora abrirá las puertas del campo para la final del domingo

EEl Almazora abrirá las puertas del campo José Manuel Pesudo para que todos los aficionados entren gratis al partido que la escuadra blanquinegra jugar contra el Villarreal C, este domingo a partir de las 18.00 horas. Será mucho lo que se juegue el conjunto de la Plana Baixa, que a falta de un partido ocupa plaza de descenso a Preferente. A los almassorenses no le vale otro resultado que ganar y esperar que no gane el Paiporta en el campo del Recambios Colón o que el Elche Ilicitano pierda en casa contra el Eldense.