Brancal y Nomdedéu son citados a declarar por una querella presentada por el PP

El Juzgado de Instrucción 2 de Castelló ha citado a declarar como investigados en su condición de querellados a la vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, y al secretario autonómico de Empleo en su etapa de concejal de Castelló, Enric Nomdedéu, después de la querella presentada por el PP municipal que les acusa de los delitos de malversación y falsedad.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado ha recibido la querella y ha citado a Brancal y Nomdedéu como investigados en su condición de querellados y se ha acordado también la práctica de una declaración testifical.

La denuncia parte del grupo municipal popular que les atribuye los delitos de malversación y falsedad en 2014 y ambos deberán comparecer el próximo 21 de mayo ante el juez.

Según han informado fuentes del PP de Castellón la querella surgió después de que Brancal y Nomdedéu utilizaran presuntamente "el servicio municipal de Correos para mandar sobres con el membrete municipal, en cuyo interior había propaganda electoral de Compromís pidiendo el voto, además de sus sobres y listas electorales con el candidato a las elecciones europeas".

El portavoz popular adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, ha afirmado que "de constatarse la veracidad de los hechos estaríamos ante una vicealcaldesa que, estando en la oposición, pudo haber utilizado dinero de todos los castellonenses para pedir el voto de su candidatura nacionalista".

"Una maniobra impropia de quien pregona transparencia y ejemplaridad desde las instituciones públicas?, ha agregado Pérez Macián.

Y ha añadido que "si esto es corrupción, malversación de caudales públicos, delito electoral o dopaje, como ellos llaman, lo dictaminará la autoridad judicial competente".

Enric Nomdedéu ha explicado a través de las redes sociales que "no es cierto ni hay ninguna investigación por un presunto delito electoral". El secretario autonómico ha indicado que hay "una querella personal de Juan José Pérez Macián contra mi y contra Ali Brancal y no tenemos condiciones de investigados, sino de querellados". En la querella, ha continuado, "no se habla de ningún delito electoral, sino que Pérez nos acusa de malversación" y "como la anterior vez que el PP me llevó a los tribunales, no haré más declaraciones que ante el juez, cuando sea el momento procesal oportuno".

Nomdedéu ha recordado que la vez anterior "no solo el juzgado me dio la razón y se la quitó al PP, sino que les condenó a pagar las costas que han tenido que abonar después de que el juez ordenara el embargo de las cuentas corrientes del PP de Castelló".