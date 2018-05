Calleja: «Nunca sabes si es mejor que haya o no haya rotaciones»

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, señaló en rueda de prensa que espera a un Barcelona «muy motivado», a pesar de que el conjunto catalán ya haya ganado el título de Liga y no se juegue nada. «Espero a un Barcelona muy motivado, imagino que querrán cerrar la liga sin perder y por ello espero un muy buen Barcelona. Siempre que juegan en casa quieren hacerlo bien, por lo que no será diferente esta vez», prosiguió. Ante las posibles rotaciones que podría presentar el Barcelona en este encuentro, Calleja indicó que «nunca sabes si en mejor que haya o que no. La verdad es que cualquiera que juegue estando en el Barcelona tiene condiciones de hacerlo bien y seguro que los que no juegan están motivados. Mientras que Messi y Suárez estén como estén son peligrosos».

Sobre su equipo, adelantó que la única novedad es la entrada de Adrián Marín por Rukavina. «Llegamos muy bien a este partido, en el mejor momento de la temporada, a pesar de tener que jugar en uno de los campos más complicados», insistió.