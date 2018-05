FIB 2018: Consulta el cartel por días del festival

El Festival Internacional de Benicàssim acaba de anunciar el cartel por días y con ello pone a la venta las entradas de día a precio especial hasta el 31 de mayo. Asimismo, la organización del FIB ha dado 27 nuevos nombres que estarán junto a The Killers, Liam Gallagher o Pet Shop Boys.

En cuanto al cartel por días, el jueves, la superestrella del hip hop americano, Travis Scott, encabezará la jornada con directo incendiario. También estarán los fantásticos Two Door Cinema Club, el hip hop de J Hus y Princess Nokia, la rítmica de Everything Everything y Tune Yardes, la potencia de Nothing But Thieves, el pop de lujo de Jessie Ware, la variedad electrónica de Cashmere Cat y Sofi Tukker y los sonidos de nuevas bandas como Pale Waves, The Magic Gang y Terry Vs Tori, entre otros.

Viernes

The Killers, una de las bandas más grandes del mundo, encabeza esta noche dando un sorprendente concierto lleno de hits como "Mr. Brightside", "The Man", "Somebody Told Me" y más.

Pero hay más: Máquinas de éxitos como The Vaccines y Catfish and the Bottlemen, el impactante Dj set de Eric Prydz,el blues urbano de Rag'n Bone Man, el abrasivo punk de Sleaford Mods, el indie atemporal The Charlatans, el pop sintético de Desert y la evidente clase de Anna Calvi, Juanita Stein y Joana Serrat & Th Great Canonyers, etc.



Sábado

El dúo más exitoso del pop británico, Pet Shop Boys, lidera este día con un directo inolvidable en el que no faltarán hits como "West End Girls", "Go West" o "It´s A Sin".

Chase & Status Live llegarán al Escenario Las Palmas con su explosivo drum´n´bass. El mágico pop escocés de Belle & Sebastian dará paso a las guitarras de The Kooks, Toundra, The Horrors y Rusos Blancos. El rap aterrizará con dos maestros, Giggs y Oddisee & Good Compny, a la par que disfrutaremos del soleado electropop inglés de Metronomy, Monarchy y del belga Oscar & The Wolf.

ETRONOMY, MONARCHY y del belga OSCAR & THE WOLF.

Domingo

Liam Gallagher redondeará un año de éxitos con un fenomenal concierto como cabeza de cartel en el que sonarán sus éxitos y una buena ración de clásicos de Oasis. También gozaremos con el pegadizo electropop de Bastille y Dorian, el luminoso ímpetu de Madness, del rock del siglo 21 de Wolf Alice y Shame, la maravillosa extravagancia de King Khan & The Shrines, la locura garagera de The Parrots y Los Nastys, la energía de Alma, Zoe y Nathy Peluso y la sutileza de Marem Ladson.



Nuevas incorporaciones

La organización ha anunciado hoy la incorporación de Chase & Status Live, que reventarán la noche del sábado. "Nos espera un directo hipnótico, ya lo verás", comentan desde la organización del FIB.

Giggs es uno de los raperos más importantes, comprometidos e influyentes del reino Unido con canciones como "Peligro" o "Linguo", que han conseguido más de 20 millones de escuchas en Spotify.

The Horrors. Hay un largo trayecto desde sus días de garage punk hasta llegar a su brillante y planeador post punk con elementos bailables de los 90 en su último disco "V". Es tiempo de ver a una banda tan especial.

Toundra.Los madrileños combinan riffs poderosos, hermosas melodías y atmósferas intrincadas. 'Vortex' es un nuevo comienzo para una banda de rock´n´roll instrumental salvaje, demoledora y emocionante.

King Khan lidera a The Shrines, y llegará predicando su góspel hipersexual. Imagina a Wilson Pickett o a un James Brown de Bollywood liderando a The Velvet Underground.

Pocos han alcanzado el éxito conseguido por Oscar & The Wolf. Un cantante como Max Colombie, su lujoso r&b y unos teclados a lo Erik Satie mezclados con indietrónica garantizan la jugada.



En cuanto al panorama nacional se incluye Carolina Durante y Perro, destreza folk rock con Nadia Sheick, pop estratosférico con La Plata, Holy Bouncer y The Snuts, la fiereza de Cuchillo de Fuego y Favx, y más.



South Beach

Artistas de muchos países estarán junto a Princess Nokia o Sofi Tukker en el escenario: la finlandesa Alma, con su magnética voz, el elegante electropop de los londinenses Monarchy, el rap de Oddisee & Good Compny, el divertido set de los holandeses Detroit Swindle, el baile australiano Hayden James, el pop futurista de los austriacos Leyya y el madrileño eco urbano de Zazo & Gxurmet...



Abonos

Continúa la venta de Abonos de 4 Días, con ocho de acampada gratuita del 16 al 23 de julio en Campfest, al precio de 155€*. Si no puedes ir todos los días, te ofrecemos una selección de Entradas de 3, 2 y 1 día.

Puedes adquirir las Entradas de 3 Días, (jueves a sábado: 135€), (viernes a domingo: 135€) y las Entradas de 2 Días, (jueves y viernes ó viernes y sábado: 110€) y (sábado y domingo: 100€). Estas entradas cuentan con camping.

Además están a la venta, y a precio especial hasta el 31 de mayo, las Entradas de Día: Jueves (50€), Viernes (60€), Sábado (50€) y Domingo (50€). Estas entradas no cuentan con zona de acampada.

También hay un cupo muy limitado de Entradas VIP para cada día del Festival (135€). Todos los precios indicados no llevan incluidos los gastos de gestión.