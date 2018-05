Plataforma Estudiantil arrincona a SAÓ

Pese a que actualmente su representación en el claustro es pequeña (solo tiene nueve de 37 representantes), la Plataforma Estudiantil que se presenta a las elecciones de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, se mostró ayer fuerte en el debate entre los candidatos a representar a los estudiantes. Paula Barba, su candidata, acorraló a la candidata de SAÓ UJI, Laura Alcaide, (asociación que actualmente ostenta la máxima representación estudiantil en el claustro) afeándole que el Consell del Estudiante no ha estado abierto y que, incluso, no han contestado a email de alumnos que han requerido su ayuda. La misma Alcaide reconocía que las dependencias del Consell de l'Estudiantat no han estado siempre abiertas y asumió que «muchas cosas no se han podido hacer», por lo que pidió disculpas. En cuanto a los correos electrónicos, Alcaide aseguró que sí se han atendido.

En esta línea, Barba incidió en cuestionar el trabajo de SAÓ UJI durante los años que ha ostentado la representación de los estudiantes asegurando que no han dado la atención que correspondía. Una postura que fue apoyada por algunos de los alumnos y alumnas que siguieron el debate a través de Facebook (al Paranimf apenas acudieron veinte personas) quienes criticaron el hecho de que el Consell del Estudiantat no haya celebrado ningún pleno. A este respecto, Alcaide volvió a pedir disculpas porque, efectivamente, no ha habido ningún pleno, pero volvió a insistir en que se ha atendido a los alumnos por email.

En un segundo plano y menos combatiente estuvo el candidato de Som Universitat/Somos Universidad, Jaime García, quien cobró más protagonismo cuando desde Plataforma Estudiantil se preguntó por la financiación de las campañas, ya que los candidatos de Somos Universidad y SAÓ UJI militan en el partido socialista. A este respecto, tanto Alcaide como García negaron con rotundidad haber recibido dinero del partido para sufragar los gastos de la campaña. Incluso el todavía portavoz de SAÓ UJI, Jorge Ribas, intervino para negar cualquier tipo de irregularidad en la financiación de la campaña.

Con todo, y tras abordar los principales temas de su programa, preguntaron directamente a la candidata a rectora, Eva Alcón, sobre sus prioridades, los presupuestos de becas y la internacionalización de la Jaume I. Alcón contestó que las políticas se priorizarán dentro de cara área, que la internacionalización de la universidad irá acompañada por avanzar en el uso de las lenguas y, en cuanto a la partida de becas que asume el Consell d'Estudiantat, dijo que primero tiene que conocer los recursos que dispone.