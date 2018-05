El Consell i REE renoven l'acord vers l'àguila de panxa blanca

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i Red Eléctrica de España han renovat per tres anys la col·laboració en el projecte d'investigació sobre la conservació de l'àguila-astor perdicera.

Ambdós institucions i la Universitat d'Alacant col·laboren des de 2015 en el projecte sobre 'La incidència de l'alimentació suplementària en l'ecologia espacial i reproductora de l'àguila-astor perdicera a la Comunitat Valenciana'. Fins a la data s'han marcat, per mitjà d'emissors GPS/GSM, 25 individus adults de 10 parelles distintes nidificants en la Zona d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA) de la Serra d'Espadà (Castelló) i en la ZEPA de la Serra Calderona (València), que han aportat més de 12 milions de localitzacions GPS dels desplaçaments de les espècie, així com de les seues àrees de campeig i d'alimentació amb un grau de detall sense precedents.

En els pròxims tres anys es pretén continuar marcant nous exemplars i obtindre més informació que ajude a la conservació d'esta espècie.

Gràcies a la informació arreplegada a través dels dispositius de seguiment telemètric, s'ha pogut determinar una àrea important d'alimentació on es mouen habitualment diverses parelles d'águila de panxa blanca en la comarca de la Plana Baixa (Castelló) i que representen risc potencial de col·lisió amb tendits elèctrics d'alta tensió. Red Eléctrica ha senyalitzat un total de 30 quilòmetres de línies amb dispositius salvapardals per a disminuir el dit risc de col·lisió de les aus, la qual cosa ha suposat una inversió de més de 90.000 euros.

Els resultats de l'estudi indiquen que la població d'àguila-astor a la Comunitat Valenciana mostra una tendència regressiva encara que les dades telemètriques constaten que es produïxen recanvis a bon ritme, una vegada que es produïx una baixa, amb nous exemplars reproductors procedents d'altres regions, com Catalunya.

A Espanya crien entre 733-768 parelles reproductores segons l'últim cens disponible, i això representa el 80% de la població europea de l'espècie i situa a la Comunitat Valenciana en un dels principals bastions d'estes aus. El manteniment de la població adulta reproductora és fonamental per a garantir la viabilitat de la població a llarg termini.

La col·laboració en el projecte d'investigació sobre la conservació de l'àguila-astor perdicera s'emmarca dins del conveni per a la conservació de la Biodiversitat subscrit entre la Generalitat Valenciana i Red Eléctrica per a la coordinació d'accions, estudis i projectes que contribuïsquen a la millora dels espais naturals, hàbitat i espècies silvestres a la Comunitat Valenciana.

Corredors de vol

A més d´esta col·laboració amb la conselleria de Medi Ambient, Red Eléctrica de España també impulsa els anomenats corredors de vol, que segons indica empresa es tracta d´una eina informàtica que empra sistemes d´informació geogràfica per a detectar les àrees de presència i les principals rutes de vol de 45 espècies incloses en la Directiva Aus i en el Catàleg Espanyol d´Espècies Amenaçades, potencialment afectades per possibles col·lisions amb les línees elèctriques. En el cas de la província de Castelló els mapes de risc es dibuixen en zones de l´Alt Maestrat, Els Ports i la Serra d´Espadà, a més de la Tinença de Benifassà.

La conselleria de Medi Ambient indicà que en 2017 es van registrar 227 electrocucions de fauna salvatge en la Comunitat. La major part dels casos va registrar-se a la província de València (98), seguida d'Alacant (85) i Castelló (48). En quant a les espècies, les dades mostren que les aus són el grup de fauna més afectat, amb 224 casos registrats, pertanyents a 23 espècies diferents. En concret, en este any «es van registrar huit electrocucions d'espècies amenaçades: sis d'águila de panxa blanca (Aquila fasciata) i dos d'àguila pescadora (Pandion haliaetus), segons indicà l´administració valenciana.

De fet, la conselleria de Medi Ambient va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una resolució on determinava determinen "es línies elèctriques aèries de distribució que no s´ajusten a les prescripcions tècniques que s´estableixen en el Reial decret 1432/2008, de 29 d´agost, pel qual s´estableixen mesures per a la protecció de l´avifauna contra la col·lisió i l´electrocució en línies elèctriques d´alta tensió». Un llistat que afecta a més de 350 línees en tota la Comunitat Valenciana.

En paral·lel, el ministeri d´Agricultura també publicà en maig de 2017 un decret on establia les bases per al finançament de l´adaptació de dites línees elèctriques.