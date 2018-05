La feria Coverings otorga a Inalco el 'Best in Show'

La empresa Inalco, cuyas instalaciones están en l'Alcora, ha recibido en la feria Coverings el distintivo Best in Show, galardón que reconoce la calidad y presentación del producto. En la actual edición de la feria Coverings, que se celebra en Atlanta y cerrará sus puertas mañana viernes, Inalco presenta sus novedades bajo el lema Where everything makes sense, destacando de manera especial sus colecciones de fino espesor y gran formato denominadas Slimmker, así como su gama de producto Itopker Countertops, material destinado especialmente para su uso en encimeras.

En el stand de Inalco en Coverings, que forma parte del pabellón español organizado por el ICEX, destacan de forma sencilla y elegante las colecciones Larsen, Azalai, Pacific y Jasper en diferentes acabados: natural, abujardado, pulido brillo y pulido mate. Este último, nuevo acabado que está teniendo una gran acogida entre el público por su textura extra suave y sus altas prestaciones técnicas y estéticas.

Expuestas como obras de arte en un imponente formato de 150 x 300 centímetros, las colecciones se complementan con figuras realizadas en estos mismos materiales, dando cuenta de las amplias posibilidades del porcelánico. El espacio está revestido con una de las colecciones estrella de la compañía, Storm, en sus colores gris y negro, creando un equilibrio cromático de alto valor estético.

En este sentido, hay que subrayar que las colecciones de Inalco están desarrolladas con la tecnología H2O IPlus Full Digital, siendo la primera empresa a nivel mundial en implementar esta innovación tecnológica con la que la firma ha reducido el consumo de agua «hasta en un 70 % en su proceso productivo y se estima que la firma puede llegar a ahorrar 10 millones de litros cada año gracias a la implantación de la tecnología full digital», según fuentes de la empresa.

La nueva tecnología full digital implantada por Inalco está basada en tintas y esmaltes para inyección digital H2O, y forma parte de la política de Inalco de «crecer desde una perspectiva sostenible», englobada en la marca EcoInalco, que desarrolla de manera constante «avances tecnológicos para conseguir unos procesos productivos más respetuosos con el medio natural», según se informa desde la compañía.

De esta forma, Inalco se ha convertido en la primera productora de pavimentos y revestimientos cerámicos a nivel mundial en implantar esta innovación tecnológica de base agua.

Desde Inalco se subraya que para la firma «se considera prioritario el control medioambiental de su actividad».