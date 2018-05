Cuando jugar fuera no se da nada mal

El calendario sorteado el verano pasado ha querido que el CD Castellón afronte la última jornada de la fase regular del grupo VI en Tercera a domicilio. Aunque la mayoría de los aficionados hubieran preferido que el partido ante la UD Alzira hubiera sido en Castalia por aquello de jugar en casa, arropado por sus seguidores, y dando por hecho que el equipo juega más cómodo en su feudo que no lejos del mismo, lo cierto es que los números de la presente temporada invitan al optimismo de cara a este partido.

El conjunto que entrena Sergi Escobar es, a falta de la última jornada del campeonato doméstico, el mejor equipo visitante del grupo VI y tratará de hacer gala de ellos en el choque de esta última jornada en el Luis Suñer Picó de Alzira. Los jugadores albinegros han disputado como foráneos un total de 19 jornadas, habiéndose llevado ocho victorias, ocho empates y tres derrotas, con 28 goles a favor y 19 en contra, y un total de 32 puntos.

Le sigue el CD Eldense, que en esos mismos 19 encuentros ha conseguido 31 puntos gracias a sus diez victorias, un empate y ocho derrotas. En tercera posición de esta particular clasificación aparece el Orihuela CF con 30 puntos (ocho victorias, ocho empates y seis derrotas) en 20 encuentros; cuarto es el líder Atlético Levante con 29 puntos en 19 jornadas (siete victorias, ocho empates y cuatro derrotas); mientras que el top-5 lo cierra el Novelda CF con 28 puntos en 20 jornadas, con siete victorias, siete empates y seis derrotas.

El Castellón es, además, el plantel que más goles ha marcado lejos de Castalia (28), seguido del Atlético Levante con 27 y por el Eldense y La Nucía, con 24 cada uno Y no es de extrañar, puesto que el cuadro albinegro cuenta en sus filas con dos de los tres mejores goleadores de la categoría: David Cubillas (20 tantos) y Cristian Herrera (19). El delantero gerundense, quien no atraviesa por un buen momento y no marca desde el pasado 4 de abril ante el Silla (3-1), se reencontrará con los que fueron sus compañeros hasta enero, cuando el Castellón abonó al Alzira una importante cantidad para hacerse con sus servicios.

A sus buenos registros conseguidos a domicilio se suma el hecho de que el Castellón no estará solo en el Luis Suñer Picó de Alzira ya que tanto la Federación de Peñas como la Agrupació de Penyes Albinegres van camino de cerrar dos autobuses cada uno. A ello se sumará la presencia de numerosos aficionados que viajarán en vehículos particulares hasta Alzira, por lo que habrá una gran presencia de albinegros en la grada deseando la victoria de su equipo y un empate del Atlético Levante para acabar primeros de grupo.