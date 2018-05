Nomdedéu asegura tener "tranquilidad absoluta" respecto a la querella del PP

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, ha asegurado hoy que tiene una "tranquilidad absoluta" respecto a la querella que ha presentado contra él el PP de Castellón y ha insistido en que no se le ha citado a declarar como investigado, sino como querellado.

Nomdedéu ha realizado estas declaraciones en el Centre del Carme de València, instantes antes de presentar un informe sobre "El empleo en los sectores culturales y creativos de la Comunitat".

Tanto Nomdedéu, por su anterior condición de concejal en el Ayuntamiento de Castelló, y la vicealcaldesa de esta localidad, Ali Brancal, han sido denunciados por el PP local por utilizar presuntamente "el servicio municipal de Correos para mandar sobres con el membrete municipal, en cuyo interior había propaganda electoral de Compromís pidiendo el voto, además de sus sobres y listas electorales con el candidato a las elecciones europeas".

Por este motivo, el secretario autonómico ha sido citado a declarar el próximo 21 de mayo en el Juzgado de Instrucción 2, aunque, según ha explicado hoy, "es probable que la citación se retrase al día 4 de junio por problemas de la otra parte".

"No hay ninguna imputación formal, es una querella de un concejal del PP, no nos investiga el juzgado, tenemos tranquilidad absoluta. Sé cuál es el trasfondo de todo esto, me disculparéis -a los periodistas- que no haga declaraciones al respecto, lo explicaré ante el juez en el momento procesal oportuno".

Preguntado por si realmente envió esa correspondencia con publicidad electoral, Nomdedéu ha reiterado que no iba a hacer declaraciones al respecto "por una cuestión de organización de la defensa".

"Es la segunda vez que el PP me lleva al juzgado, la última vez gané y el juez decretó el embargo de las cuentas del PP en Castellón porque no pagaban las costas procesales", ha agregado.

Según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juzgado ha recibido la querella y ha citado a Brancal y Nomdedéu como investigados en su condición de querellados y se ha acordado también la práctica de una declaración testifical.