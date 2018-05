El Provincial realizó 3.384 pruebas en 2017 para detectar la osteoporosis

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló realizó el pasado año un total de 3.384 densitometrías, unas exploraciones radiológicas que permiten medir la densidad ósea en tan solo tres minutos y detectar la osteoporosis.

La técnica radiológica de densitometría ósea consiste en una exploración fácil, que no molesta y que no requiere ninguna preparación, puesto que no hace falta estar en ayunas ni se tiene que dejar de tomar ningún medicamento, según ha precisado el jefe del área de servicios centrales, Miguel Ángel Santamaría.

La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente y se conoce popularmente como la epidemia silenciosa del siglo XXI, ya que no suele dar síntomas hasta que se produce una fractura. Este proceso conlleva un debilitamiento de los huesos, que se vuelven más porosos y frágiles y pueden llegar a romperse con facilidad incluso tras un golpe de tos.

Las vértebras, la cadera y la muñeca son las zonas en las que se producen con mayor frecuencia las fracturas osteoporóticas.

Se estima que una de cada tres personas mayores de 65 años padece osteoporosis, una enfermedad que va en aumento debido a las mayores expectativas de vida.

La menopausia es la principal causa de osteoporosis entre las mujeres porque la disminución de los niveles de estrógenos provoca una pérdida más rápida de masa ósea. Durante los primeros seis y ocho años de la menopausia hay una pérdida de la densidad ósea entre el 1 y el 5 por ciento.