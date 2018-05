Al 'rico, rico timo' de les dessaladores

Les dessaladores a Espanya han estat un veritable 'despilfarro', un balafiament de tal calibre que van permetre importants contractes a les constructores i importants comissions en les adjudicacions. Ara, a més, sabem que socialistes i nacionalistes –PSOE i Compromís- podrien haver estat finançant les seues campanyes electorals de 2007 i 2008 a Castelló i a tota la Comunitat Valenciana. Però és que, a més, ara s'ha sabut que malgrat no estar construïdes la ministra socialista Narbona –l'actual presidenta del PSOE- va contractar un spot publicitari amb el cuiner basc Karlos Arguiñano que va costar 161.500 euros per vendre les bondats d'unes dessaladores que no estaven construïdes. Tot un timo en tota regla!

Mitjançant una publicitat subliminal se contaven les virtuts de l'aigua de mar, quan cap de les plantes aprovades, estava en funcionament. «¡Qué suerte tener agua en nuestros grifos en cualquier momento! Y España es líder mundial en desalar agua. Líder mundial. España. Esas cosas sí que me hacen ilusión» ó «La desalación del agua está siendo una solución muy interesante para muchas zonas donde no llueve. Y además suele ser un agua que sirve para cocinar, beber, lavarnos e incluso para regar el campo. Para todo. Al desalar agua queda con todo el fundamento.»

Per estos deliciosos comentaris 'con mucho fundamento', el cuiner basc, contractat per l'agència Bassat va cobrar 161.500 euros. Per fer propaganda de les dessaladores pagades per constructores durant l'executiu socialista de Zapatero. Un ruïnós negoci que pretenia minvar el màxim possible la desfeta que havia suposat la derogació del Pla Hidrològic Nacional, que finançat amb fons de la Unió Europea, es va haver de suspendre i tornar els diners a Brussel·les perquè eixe va ser el costós peatge que vam pagar els espanyols per a que els socialistes catalans donaren suport a Zapatero en el Congrés que el va enfilar a la secretaria general del PSOE. Este va ser el preludi del rellançament del separatisme català, de la mà dels propis socialistes, amb un govern Tripartit que va ser com el Kevin Roldán de Cristiano Ronaldo: 'contigo empezó todo'.

Diu l'actual presidenta del PSOE que calia posar en valor la dessalació perquè el PP havia decidit que era mala, malíssima; i que els va tocar anar a repartir botelletes d'aigua per les platges. I tant! Encara recordem al Delegat del Govern socialista, Ricardo Peralta, al subdelegat, Antonio Lorenzo, a l'alcalde de Benicàssim el socialista Colomer, bevent aigua i dient-nos que era un 'proyecto de futuro en el marco de un desarrollo sostenible para el turismo'. Si que era de futuro, sí. El que passa és que eixe 'futuro' encara no ha arribat. 50.000 botelletes van repartir per fer-se propaganda i tapar-se les vergonyes.

Perquè vergonyós va ser que un Pla Hidrològic Nacional, aprovat pel Govern del Partit Popular sense cap partidisme ni interessos polítics bastards, sinó sempre sota criteris tècnics i amb el consens de totes les Confederacions Hidrogràfiques, va ser derogat per la irresponsabilitat dels socialistes, que se van negar a portar aigua d'on sobrava i sempre que sobrara, fins on feia falta.

I és vergonyós que l'esquerra vulga presentar-se davant el sector agrari sense haver demanat perdó per derogar el transvasament de l'Ebre per construir dessaladores que no se poden utilitzar, que contaminen l'aigua de la mar, gasten quantitats enormes d'energia i, a més, van costar 500 milions d'euros. Ni tan sols en època de sequera s'han posat en marxa, però tranquils, que diu Pedro Sánchez que això de los 'trasvases' és una antigualla, que 'lo modern' quan fa falta aigua dolça és tirar-la a la mar, convertir-la en aigua salada i després tornar-la a treure i llevar-li la sal, consumint energia per un tubo i tirant-li la sal a la posidònia marina. Pa flipar en colorins el negoci que van fer. Bé, els socialistes i els nacionalistes sembla que si que el van fer. Però d'això ja s'encarregaran els jutjats, que se veu que els tenen ben nugats.