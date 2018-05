Cerámica Balance Coverings 2018

El equipo de Inalco, con su premio ´Best in Show´.

Coverings cierra hoy sus puertas y el balance, para la delegación española, es mucho mejor del esperado en un principio. «Hay público y hay negocio e, incluso, tal vez, en ambos casos se hayan obtenido resultados superiores a que teníamos previsto antes de venir», asegura el gerente de Fabregat, Carlos Fabregat quien, al igual que el responsable de marketing de Colorker Group, Pablo Chulía; reconoce que «las perspectivas iniciales eran muy bajas» debido a la anteriores experiencias en Atlanta.

No se han registrado grandes aglomeraciones, «pero la afluencia de profesionales, por lo menos en las dos primeras jornadas, que son las más importantes, ha sido satisfactoria», afirma el director comercial de Pamesa, Carlos Pérez, quien también señala a la ciudad de Atlanta de que la feria no haya obtenido mejores resultados de visitantes: «En teoría la ventaja que ofrece Atlanta son las conexiones del aeropuerto, pero la ciudad no ayuda mucho. Atlanta es una ciudad con un atractivo muy limitado y es bastante insegura».

Fabregat, Pérez y Chulía coinciden a la hora de considerar que otros escenarios de la feria como es el caso de Orlando o Las Vegas son más propicios para las azulejeras españolas y capta no solo un mayor número posible de visitantes, sino también de nacionalidades.

En cuanto a nacionalidad, los profesionales consultados opor Levante de Castelló destacan la presencia de canadienses, que está siendo muy numerosa, y también se está registrando la visita de mexicanos, ecuatorianos y brasileños. De Estados Unidos se están recibiendo la visita de profesionales de los estados de Nueva York, Texas y California, siendo prácticamente anecdótica la visita de distribuidores o prescriptores de Florida, sin duda el estado que consume más cerámica española de todo el país.

En cualquier caso, Carlos Fabregat asegura que las empresas que, como en el caso de Fanal, «estamos volcados en la exportación y con una sólida presencia en el mercado estadounidense tenemos que estar aquí».

Al margen de la rentabilidad económica derivada de la participación en Coverings 2018, Chulía considera que, de manera global, la industria castellonense ha dado un nuevo paso de gigante en Atlanta a la hora de seguir creciendo en el mercado de Estados Unidos que en la actualidad es el segundo mejor cliente internacional de Tile of Spain; ya que «la presentación de nuestros estands y la calidad de nuestro producto ha sido inmejorable y nada tiene que envidiar al de Italia». En este sentido, hay que recordar que Inalco ha obtenido en la feria el premio Best in Show.