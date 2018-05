'La Jungla del Formigues' ya ruge en Benicàssim

Los más de 14.000 metros cuadrados del recinto VillaCamp de Benicàssim empiezan a transformarse en una auténtica jungla. El Welcome to the Jungle de Guns'n'Roses, el lema que guiará este ya inminente sexto aterrizaje del Formigues Festival, saca garra y entona ya los primeros acordes para anunciar, este sábado 12 de mayo, la edición más salvaje del certamen familiar, que aspira a sumar 9.000 asistentes –mil más tras ampliar aforo- en sus 48 horas de frenético ritmo.

Con el tiempo de cara, las labores de montaje avanzan a buen ritmo y dejan entrever ya el perfil de los 17 hábitats selváticos –seis más que el año pasado- que llenarán de música, vida y experiencias este diverso hormiguero. Coronando el recinto, el escenario Formigues, por el que pasarán durante el sábado y el domingo una docena de actuaciones. Tras el tradicional Welcome Formigues, la agenda musical del festival arrancará el sábado 12 con la fusión de ópera y circo Sonata Circus, de La Troupe Malabó (12.00 horas) y seguirá con el espectáculo de percusión y danza africana del grupo Kirama Kergui (14.00 horas), Marieta Ganduleta (15.00 horas), Fetén Fetén (17.00 horas) y Dj Mom (19.00 horas).

También sobre este escenario, y el mismo sábado, pivotará la exitosa fórmula del Formigues Nit, bajo el patrocinio del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), para prolongar el 'tardeo' en la primera jornada. Será a partir de las 19.00 horas, con entradas especiales al precio de 8 euros (10 en taquilla) y a ritmo de New Day (20.30 horas), la banda de la exDover Amparo Llanos, y Dj Caries (22.00 horas).

El domingo tomarán el relevo las formaciones ganadoras del concurso de bandas 2018: Black&Beat y Teen Twelve (11.30 y 12.30 horas). Dj Mesías subirá las pulsaciones a las 13.30 horas y ya por la tarde llegará el turno de Petit Pop (15.30 horas) y Top of the Class (17.00 horas). La percusión marcará también la despedida del Formigues 2018 con la batucada de Borumbaia Percusión y la colaboración del Rototom Sunsplash de Benicàssim.

Por su parte, la oferta extramusical se extenderá por los otros 16 hábitats del recinto, con más de medio centenar de actividades programadas.