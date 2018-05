El mejor espía para el CD Castellón

Cristian Herrera i Fontanella (Santa Coloma de Fornes, Girona, 29 de marzo de 1994) es quien más conoce a la UD Alzira, rival del CD Castellón este domingo en el Luis Suñer Picó a partir de las 18.00 horas. Es quien mejor puede informar al técnico Sergi Escobar de las características de la escuadra de la Ribera, que no se juega nada ante los albinegros, porque allí jugó hasta hace relativamente poco. Por este motivo no duda en avisar que el valenciano, con Fernando Gómez Colomer en el banquillo, es un equipo de mucho toque y de mucho orden en el terreno de juego. «La semana pasada le empataron al Eldense en su campo y, si tienen el día, te pueden crear mucho peligro y ser un rival muy incómodo», comienza explicando.

Fue en enero pasado cuando Cristian Herrera abandonó la disciplina del Alzira para ser traspasado al Castellón. El club de la capital de la Plana quería gol y en él lo encontró. Antes de venir había jugado 20 partidos, con 1.745 minutos, 14 goles y cinco amarillas con la escuadra alzireña. Era el líder del equipo ribereño, por eso conoce muy bien al rival de los castellonenses este domingo. «Ha demostrado tener un estilo de juego muy propio y definido. Ahora juegan sin presión. Tratan muy bien al balón», asegura.

El delantero catalán abunda diciendo respecto al Alzira que «al no jugar con presión, tocan muy bien, que es lo que quiere Fernando. No tienen una referencia clara en la delantera y su centro del campo es el punto fuerte. Allí está Sergio Boix, que es la referencia y marca la diferencia, pone el estilo». Asimismo, Cristian Herrera reconoce que los valencianos «durante toda la temporada han jugado igual, con más o menos suerte, pero ellos salen a proponer, a tener el balón, a jugarlo. Por eso, si les salen bien las cosas, nos pueden crear mucho peligro aunque nosotros estamos más a gusto con el balón en nuestro poder».

De su pasado con la elástica azulgrana solo guara «grandes recuerdos» y recalca que «el Alzira me acogió cuando no se me estaba valorando por otros lados. Gracias a ellos estoy aquí, en el Castellón. Nunca saldrá una mala palabra de mi boca hacia ellos, más bien todo lo contrario porque les estoy muy agradecidos». Así, no es de extrañar que el del domingo sea «un partido especial para mí por muchos motivos».

Finalmente, Cristian Herrera habla de cómo afronta la escuadra albinegra este encuentro, en el que necesita ganar y que el Atlético Levante no gane en Orihuela para acabar siendo primero del grupo VI. «Estamos todos con ganas. Tenemos que ganar y esperar a que no gane el Atlético Levante, aunque lo primordial es que nosotros ganemos en Alzira, para luego esperar a ver qué pasa», comenta el ariete gerundense.

El Castellón es segundo y así podría quedar si las cosas salen mal el domingo. «Si no se puede quedar primero, ser segundos también tiene su mérito en una categoría donde hay cinco equipos tan buenos. Si quedamos segundos nos enfrentaremos a un cuarto», concluyó el goleador del conjunto castellonense al referirse a la disputa de la promoción.