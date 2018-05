Molines: «El discurso de la igualdad es insuficiente»

? «El discurso de la igualdad es insuficiente para la justicia social». En estos términos se expresaba ayer la licenciada en Psicología y experta en coeducación en el ámbito educativo, Sandra Molines Borrás, durante su ponencia en las jornadas de la Associació de Directors y Directores d'Infantil y Primària del País Valencià (Adip-pv) celebradas en el Auditori de Castelló. Molines fue más allá del discurso igualitario entre chicos y chicas e hizo hincapié en la necesidad de formar en coeducación. Esto es, «introducir el elemento crítico en la socialización». «La socialización de las chicas no es igual que la de los chicos, por eso, tenemos que intervenir. Si no, no estamos haciendo educación», apuntó la experta dirigiéndose a las maestras y maestros asistentes.