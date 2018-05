CseM insiste en la necesidad de poner en marcha una oficina antifraude

Desde el grupo municipal de Castelló en Moviment solicitamos reunirnos con representantes del PSPV-PSOE y del Bloc de Castelló el pasado 13 de abril a raíz de las informaciones que han publicado varios medios de comunicación sobre la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2007. Castelló en Moviment lamenta que el PSPV-PSOE haya rechazado mantener esta reunión

En cuanto a la reunión con el Bloc, celebrada el pasado 7 de mayo. El objetivo del encuentro ha sido trasladar la necesidad de mantener la exigencia de tolerancia cero ante la corrupción, dado que la regeneración democrática es un elemento esencial del Pacte del Grau, así como conocer la posición del Bloc respecto a las medidas que piensan aplicar.

En el transcurso de la reunión, los representantes del Bloc explicaron los procedimientos internos que la formación tiene en marcha para aclarar y explicar públicamente las vías de financiación del partido y el pago de facturas de la campaña electoral que ahora se cuestiona, asegurando a Castelló en Moviment en todo momento que no hubo ningún ilícito ni nada reprobable ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista judicial.

«Desde Castelló en Moviment estimamos que las respuestas contundentes y diferenciadoras contra la corrupción deben ir mucho más allá de las responsabilidades judiciales. Hay que ejecutar acciones claras, sobre todo viendo que el tiempo pasa y la falta de respuestas políticas a la altura, junto con el goteo de nuevas imputaciones, fortalecen el mensaje que todos los partidos son iguales. Si no se actúa, las dudas no sólo no se disipan sino que aumentan», señala la formación en un comunicado.

Para que estos casos no perjudiquen la reputación del Pacte del Grau hay que desplegar nuevas acciones contra el fraude también desde el ámbito municipal. «Nos estamos jugando la confianza de la ciudadanía en el ciclo político abierto en 2015. Castelló en Moviment trasladó al Bloc su disposición a trabajar para implementar mecanismos concretos para combatir la corrupción».

«En concreto, consideramos imprescindible antes de que termine esta legislatura desarrollar la Oficina municipal Antifraude, aprobada por unanimidad en el pleno extraordinario sobre corrupción celebrado el pasado febrero», dice el comunicado.

«El establecimiento de mecanismos eficaces de control es la mejor garantía para que no se reproduzcan estas prácticas corruptas en el futuro. Desgraciadamente hasta el momento no percibimos la misma disposición por parte del gobierno municipal, con una tibia respuesta y una falta de iniciativa», concluye.